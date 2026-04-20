Murió Luis Brandoni, un coloso de la escena nacional

El actor Luis Brandoni, emblema del teatro, el cine y la televisión argentina, murió a los 86 años tras sufrir un hematoma craneal por una caída en su casa. El talentoso intérprete y diputado nacional con mandato cumplido estabaa internado en terapia intensiva del Sanatorio Güemes y la triste noticia fue confirmada por el productor Carlos Rottemberg.

“Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, expresó.

Beto querido,

Tras 48 años de amistad, y tantas decenas de “dedos puestos” por tanto teatro encarado juntos, solo deseo que tu próximo cumpleaños puedas volver a celebrarlo en colores.

Mientras, muchos te esperamos para seguir apagando velitas. Se te quiere.

Carlos Rottemberg pic.twitter.com/oc3uoUxQe3 — Multiteatro (@multiteatro) April 18, 2026

Nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, Adalberto Luis Brandoni creció en un hogar de trabajadores que marcó su mirada social. Hijo de José Domingo y Luisa Emiliani, se acercó al cine barrial y al teatro desde chico. Estudió en el Conservatorio Nacional, donde tuvo docentes como Cunil Cabanellas y Osvaldo Bonet.

Destacada trayectoria

En más de seis décadas, Brandoni dejó huella en teatro, cine y televisión. Participó en títulos emblemáticos como La tregua, La odisea de los giles y Esperando la carroza, y protagonizó ciclos populares como Mi cuñado y Un gallo para Esculapio. Para él, el teatro siempre fue el formato donde se ve de verdad el recorrido del actor.

Compromiso político y gremial

Además de su carrera artística, Brandoni tuvo una activa militancia gremial y política. Fue secretario general de la Asociación Argentina de Actores, sufrió amenazas y un secuestro en 1976 que lo llevó al exilio breve en México. Vinculado a la UCR, participó en distintos cargos electivos y fue parlamentario del Mercosur por Argentina.

En lo personal, Brandoni tuvo matrimonios y relaciones que marcaron su vida: fue pareja y padre con Martha Bianchi, con quien tuvo a Florencia y Micaela; años después se casó con Mónica López y más tarde convivió con Saula Benavente. Amante del tango y fanático de River, mantenía fuerte vínculo familiar y amistad con colegas.

Su último trabajo fue la obra ¿Quién es quién?, junto a la actriz Soledad Silveyra en el Teatro Liceo, bajo la producción de Rottemberg.

Actuaciones inolvidables

Desde sus inicios, el artista construyó una gran presencia en el cine argentino, participando de películas que marcaron la historia como La Tregua, La Patagonia Rebelde, Juan que reía, Esperando la carroza, Made in Argentina, Un lugar en el mundo y Cien veces no debo, entre otras.

Además de consagrarse como una gran figura del cine, Brandoni también brilló en la pantalla chica con clásicos como Mi cuñado, Buscavidas, Durmiendo con mi jefe, Un gallo para Esculapio y El hombre de tu vida.

Pero sin dudas, su gran amor estaba en el escenario. En el teatro, el oriundo de Dock Sud estuvo entre casi 70 títulos; entre ellos, La pucha, escrita por Oscar Viale, Stéfano, La Fiaca, Chúmbale, Convivencia, Segundo tiempo, Gris de ausencia, El pan de la locura y Made in Lanús (como actor y director) y Parque Lezama.