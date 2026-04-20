Espectáculos | 20 abr 2026
Balance positivo
El Festival de la Cerveza Capital fue un éxito en el fin de semana de La Plata
El evento volvió a brillar con tres jornadas de música, encuentro y disfrute. La propuesta combinó artistas en vivo, producción local y espacios para toda la familia.
El Festival de la Cerveza Capital encendió el camping municipal el último fin de semana y lo hizo a lo grande: miles de vecinos y visitantes se acercaron para ser parte de tres jornadas marcadas por el encuentro, la alegría y un clima festivo que se sostuvo de principio a fin.
Con una propuesta cada vez más sólida, el evento reafirmó su lugar como uno de los grandes clásicos de la región y volvió a demostrar su capacidad para reunir a la comunidad en un ambiente participativo y lleno de disfrute compartido.
Destacados números artísticos
Sobre el escenario, la música fue protagonista con shows muy celebrados de artistas como El Mago y La Nueva, Sara Hebe, Mario Luis y otras propuestas que hicieron bailar a públicos de todas las edades.
Birra para todos los gustos
La experiencia se completó con una oferta cervecera que incluyó más de 200 variedades y nuevas creaciones que captaron la atención del público, a lo que se sumaron puestos gastronómicos con opciones diversas y una atractiva feria de emprendedores.
Así, con la organización de la Asociación de Cervecerías Artesanales Platenses (ACAP) y la Asociación de Cervecerías Artesanales Islas Malvinas (IMACA) y el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata, el festival volvió a demostrar su capacidad de convocar, generar participación y fortalecer el entramado productivo local.