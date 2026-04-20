El Festival de la Cerveza Capital fue un éxito en el fin de semana de La Plata

El Festival de la Cerveza Capital encendió el camping municipal el último fin de semana y lo hizo a lo grande: miles de vecinos y visitantes se acercaron para ser parte de tres jornadas marcadas por el encuentro, la alegría y un clima festivo que se sostuvo de principio a fin.

Con una propuesta cada vez más sólida, el evento reafirmó su lugar como uno de los grandes clásicos de la región y volvió a demostrar su capacidad para reunir a la comunidad en un ambiente participativo y lleno de disfrute compartido.

Destacados números artísticos

Sobre el escenario, la música fue protagonista con shows muy celebrados de artistas como El Mago y La Nueva, Sara Hebe, Mario Luis y otras propuestas que hicieron bailar a públicos de todas las edades.

Birra para todos los gustos

La experiencia se completó con una oferta cervecera que incluyó más de 200 variedades y nuevas creaciones que captaron la atención del público, a lo que se sumaron puestos gastronómicos con opciones diversas y una atractiva feria de emprendedores.

Así, con la organización de la Asociación de Cervecerías Artesanales Platenses (ACAP) y la Asociación de Cervecerías Artesanales Islas Malvinas (IMACA) y el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata, el festival volvió a demostrar su capacidad de convocar, generar participación y fortalecer el entramado productivo local.