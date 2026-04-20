Horror en Solano: un nene halló el cuerpo de su madre enterrado y buscan a la pareja

Un estremecedor hallazgo conmociona a la localidad de San Francisco Solano, partido de Almirante Brown, donde un niño de 12 años descubrió el cuerpo de su madre enterrado en el patio de su vivienda. El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle Nardo al 5800 y todo salió a la luz cuando el menor, que hacía días sospechaba de la desaparición de su progenitora, decidió remover la tierra en el fondo del terreno y se topó con una escena aterradora: un brazo sobresalía del suelo.

Según relataron fuentes del caso, el chico reconoció un tatuaje de la mamá, identificada como Gisele Alejandra Roucco, y comprendió de inmediato que se trataba de su madre, una mujer de 35 años.

Tras el hallazgo Claudia, una tía del menor, dio aviso al 911. Personal policial se presentó en el lugar junto a efectivos del Grupo Táctico de Operaciones (GTO), la DDI de Lomas de Zamora y especialistas en casos complejos. Al ingresar a la vivienda, una casa prefabricada de una planta, los agentes confirmaron la presencia de restos humanos enterrados en el patio trasero.

Hipótesis de homicidio

Luego de una excavación supervisada por peritos, se logró extraer el cuerpo, que se encontraba en avanzado estado de descomposición. Los primeros análisis forenses indicaron que la víctima tenía un trapo en la boca, un dato que refuerza la hipótesis de un homicidio.

Pero el dato más revelador es el que arrojó los resultados preliminares de la operación de autopsia: tenía puñaladas en su cuerpo, las que podrían haber sido las uasantes del deceso.

La pareja, el principal apuntado

La investigación apunta como principal sospechoso a la pareja de la mujer: se trata de Brian Leandro Lestra, un hombre de 31 años que actualmente permanece prófugo. Según se pudo reconstruir a partir del testimonio del menor, el último contacto con su madre fue el 2 de abril, cuando fue recibido en la casa por este individuo. En esa ocasión, el hombre le aseguró que la mujer se había ido a la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, al día siguiente, ante la insistencia del niño, el sospechoso habría reiterado la versión y le lanzó una frase inquietante: que no volvería a verla. Esa respuesta, sumada a la presencia de tierra removida en el patio, despertó las sospechas del menor, quien finalmente decidió investigar por su cuenta.

La investigación

La causa quedó en manos de la UFI Nº 17 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, especializada en delitos producto de la violencia de género, que fue la que ordenó la autopsia del cuerpo para determinar la causa de muerte y la data del fallecimiento.

Los investigadores trabajan ahora en reconstruir los últimos movimientos de la mujer y dar con el paradero del sospechoso. La principal hipótesis es la de un femicidio, en un contexto de violencia de género. Mientras tanto, el caso mantiene en vilo a la comunidad, que sigue de cerca el avance de una investigación marcada por la brutalidad del crimen y el dramático hallazgo realizado por el propio hijo de la víctima.