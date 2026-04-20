Santa Misa en la Basílica de Luján a un año de la muerte del Papa Francisco

A un año de su Pascua, la Iglesia en la Argentina se reunirá en la ciudad de Luján para hacer memoria agradecida del Papa Francisco y renovar el compromiso misionero que marcó su pontificado. Los obispos de todo el país peregrinarán al Santuario para celebrar la Santa Misa el martes 21, a las 17 horas.

A un año de su Pascua, la Iglesia en la Argentina se reúne para hacer memoria agradecida del #PapaFrancisco y renovar el compromiso misionero que marcó su pontificado. pic.twitter.com/GCfjJ9UPJo — Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) March 20, 2026

La Eucaristía será presidida por Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y concelebrada por los miembros de la Comisión Ejecutiva: el cardenal Ángel Rossi (vicepresidente I), monseñor César Fernández (vicepresidente II) y monseñor Raúl Pizarro (secretario general). En el altar mayor acompañarán monseñor Jorge Eduardo Scheinig y monseñor Mauricio Landra.

Cómo será la celebración

El oficio religioso contará con la participación de la totalidad del episcopado argentino, que ingresará en procesión al Santuario como gesto de memoria y homenaje al Santo Padre. Asimismo, han confirmado su presencia autoridades, funcionarios de todo el país y representantes diplomáticos.

“La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del Papa Francisco y su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados”, explicaron desde la CEA.

Todos pueden seguirlo

Finalmente, se invitó a toda la comunidad a participar de manera presencial o a través de la transmisión en redes sociales y el canal oficial de YouTube del Santuario (@santuariodelujan).