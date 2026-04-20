CasinoRank sobre IA: “En Paraguay y en cualquier mercado, el juicio humano no se delega”

Paraguay aparece cada vez más en el radar del iGaming latinoamericano. En ese contexto, le preguntamos a Emily Thompson, analista de Casinos Online y directora de Contenido en CasinoRank, su visión sobre qué está funcionando, qué no, y qué deberían tener en cuenta las plataformas que operan en mercados locales como Paraguay y el resto de la región.

¿Cómo describirías el rol de la IA en las operaciones de los casinos online hoy?

Es un rol de apoyo — y las plataformas que lo entienden así son las que están tomando mejores decisiones. La IA puede ayudar a organizar procesos, identificar tendencias de búsqueda, estructurar flujos de trabajo. Eso tiene valor real. El problema es cuando una plataforma empieza a tratar esas herramientas como si pudieran reemplazar el criterio humano — en la redacción, en la evaluación, en las recomendaciones. Ahí es donde empiezan los problemas.

Lo que vemos en la industria es que las plataformas que han intentado delegar demasiado en herramientas automatizadas han terminado con contenido que técnicamente existe pero que no genera confianza. Y en este sector, la confianza es lo único que realmente importa.

¿Por qué creés que tantas plataformas caen en ese error?

Porque la presión por escalar es real. El mercado latinoamericano de iGaming alcanzó los 25.000 millones de dólares en 2025 — hay una demanda enorme de contenido en múltiples mercados, múltiples idiomas, múltiples contextos. Es tentador buscar atajos.

Pero el atajo tiene un costo. Una plataforma puede producir cien artículos con herramientas automatizadas — y ninguno de ellos va a generar la confianza que genera un análisis honesto escrito por alguien que realmente conoce el mercado. El volumen no compensa la falta de criterio.

¿Qué significa eso concretamente para mercados como Paraguay?

Significa que no basta con traducir contenido genérico y publicarlo. Localizar bien un mercado como Paraguay implica entender cómo busca esa audiencia, qué espera encontrar, qué lenguaje resuena con ella. Los jugadores que buscan casinos online para Paraguay no están buscando un artículo global sobre iGaming — buscan información que hable directamente a su contexto, incluyendo qué plataformas operan de forma regulada bajo el marco de Conajzar, el organismo que supervisa los juegos de azar en el país.

Esa comprensión no viene de una herramienta. Viene de personas que han investigado, que entienden el mercado local y que saben qué le importa realmente a esa audiencia.

¿Dónde sí tiene sentido usar herramientas de IA en este sector?

En todo lo que es proceso, no criterio. Automatizar respuestas a consultas rutinarias de atención al cliente — horarios de bonos, métodos de pago, requisitos de verificación — tiene sentido. Libera tiempo para que los equipos humanos se concentren en lo que realmente requiere juicio.

En el área editorial, puede haber valor en la organización — identificar qué temas cubrir, detectar brechas de contenido, estructurar calendarios. Pero la escritura, la evaluación de plataformas y las recomendaciones a los jugadores tienen que ser trabajo humano. No porque la tecnología no pueda generar texto — puede — sino porque ese texto no va a tener el criterio, la responsabilidad ni la autenticidad que una audiencia exigente espera.

¿Qué le recomendarías a una plataforma que está evaluando cuánto automatizar?

Que sea honesta consigo misma sobre qué está automatizando y por qué. Si la respuesta es "para ser más eficientes operativamente", tiene sentido. Si la respuesta es "para reducir el equipo editorial", el riesgo es muy alto.

Recuperar la credibilidad perdida es un proceso mucho más largo y costoso que haberlo hecho bien desde el principio. En mercados como Paraguay — donde los jugadores son cada vez más conscientes de sus derechos y del juego responsable — las audiencias saben reconocer cuando una plataforma está hecha con cuidado y cuando no. Y esa percepción es muy difícil de cambiar una vez que se forma.

¿Cuál es en definitiva la línea que no se debería cruzar?

Usar la tecnología para trabajar mejor — sí. Usarla para tomar decisiones editoriales, para evaluar plataformas, para escribir recomendaciones que los jugadores van a usar para decidir dónde jugar — no. Esa línea existe por una razón: al otro lado está la pérdida de confianza, y en esta industria, eso es irreversible.

Emily Thompson es Analista de Casinos Online y Directora de Contenido en CasinoRank, donde supervisa la evaluación de plataformas y la estrategia editorial para múltiples mercados regionales.