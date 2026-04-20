Estrepitoso derrumbe en la imagen de Milei: ya está entre los peores de Latinoamérica

Una reciente encuesta de CB Global Data a nivel continental marca un notorio retroceso en la imagen del presidente Javier Milei, con casi 60 % de valoraciones de los ciudadanos argentinos entre “mala” y “muy mala”. De este modo, cayó en poco tiempo a estar entre los peores de la región.

Los tres presidentes mejor valorados en el ranking de abril por sus ciudadanos son: Nayib Bukele de El Salvador, quien encabeza la medición de éste mes con el 70,1 % de aprobación; en segundo lugar se ubica Claudia Sheinbaum de México con 69,8 %; y completa el podio Rodrigo Chaves de Costa Rica con 59,5 % de imagen positiva.

Los peores

En el otro extremo del ranking, los presidentes con peor imagen pública en sus respectivos países son: José María Balcázar de Perú, quien se posiciona en el último lugar con 17,9% de imagen positiva; seguido por Delcy Rodríguez de Venezuela con 27,5%; y cierra el podio negativo José Raúl Mulino de Panamá con 34,1 % de aprobación.

En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto al mes anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es Rodrigo Chaves de Costa Rica, con una suba de +2,7 puntos porcentuales. En contraste, José María Balcázar de Perú presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -7,3 puntos porcentuales con respecto a Marzo.