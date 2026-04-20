“Teogonía Plástica”: exposición gratuita de Nix Ruo en CABA

En el marco de las celebraciones por su 100° aniversario, la prestigiosa Sociedad Argentina de Artistas Plásticos (SAAP) abre sus puertas a una exposición que entrelaza la historia viva del arte argentino con la vanguardia contemporánea: “Teogonía Plástica”, del artista plástico Nix Ruo. La muestra, que se encuentra disponible hasta el 9 de mayo en Viamonte 458, destaca no solo por su potencia visual, sino por el profundo relato humano que la sustenta.

La vocación de Nix Ruo tiene un origen cinematográfico y barrial. Con apenas 9 años, su niñez transcurría entre el colegio y el mercadito de carne y verduras de su padre “Pocho”.

Chico de los mandados de Berni

Frente al negocio, en Rawson y Lezica, vivía y trabajaba un cliente habitual a quien todos conocían simplemente como “don Antonio”, quien solía “cirujear” buscando chapas, maderas y latas, e incluso solía pedirle a su padre los cajones de fruta vacíos.

Nix recuerda ver a ese vecino: “A mi me tocaba cruzar con la canasta y llevarle el pedido a ese cliente, que era don Antonio Berni”. Al recorrer aquel taller lleno de cuadros enormes y olor a pintura, Nix fue testigo involuntario del nacimiento de Juanito Laguna, creado precisamente con esos materiales rescatados de la calle.

Estas vivencias, y la experiencia que compartió en el taller con Berni, marcaron su vocación por el arte plástico. Sin embargo, la singularidad de Nix destaca por pintar el temblor de estar vivo. A diferencia de la crónica social de Berni, la obra de Ruo se enfoca en la dimensión interna y emocional de aquel niño que cruzaba la calle con la canasta. Su pintura no busca la comodidad, sino reflejar “el miedo, el orgullo, el temblor de estar vivo y la resiliencia”.

La propuesta estética de “Teogonía Plástica” expone cierta tridimensionalidad. Sus obras trascienden el plano bidimensional, extendiéndose hacia las tres dimensiones para convertir las superficies en "cuerpos" que interpelan al espectador.

Materia con vida propia

Bajo la curaduría de Maximiliano Florencio, la muestra revela un uso voluptuoso del color y texturas que emergen de un proceso donde la materia parece escapar al control del artista. Las piezas dominan el espacio, creando un paisaje híbrido entre lo natural y lo espiritual.

Cuándo puede verse

“Teogonía Plástica” estará disponible de manera gratuita, de miércoles a viernes, de 15 a 18 horas y los sábados de 10 a 13 horas, hasta el sábado 9 de mayo en la SAAP (Viamonte 458, CABA).