Docentes de UTN lanzan nuevo paro nacional para este jueves

La Federación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) anunció que este jueves habrá nuevamente una medida de fuerza en todo el país, en coincidencia con el sindicato no docente APTUN (Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional), para reclamar la aplicación de la vigente Ley de Financiamiento Universitario.

“Cuando el Gobierno cumpla, se terminarán las medidas de fuerza”, advirtieron desde la sede nacional del sindicato, haciendo referencia al fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que ordena al Ejecutivo a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y actualizar salarios, becas, el financiamiento de las universidades y de los programas de investigación científica.

El camino judicial

Esta odisea en defensa de la universidad y los derechos de los trabajadores de las altas casas de estudios sumó el viernes un nuevo capítulo; la Procuración del Tesoro realizó una presentación ante la Cámara de Apelaciones para suspender dicha ley y luego pasará a la Corte Suprema.

El pedido es de caracter suspensivo, pero hasta que no se lo conceda el Ejecutivo tiene obligación de empezar con el flujo de transferencias. “Si el Gobierno respetase la división de poderes y cumpliera con la ley, se terminan los conflictos”, enfatizó el secretario general, Ricardo Mozzi.

Presentación en Capital Humano

Por esta razón, este lunes todo el Frente Sindical Universitario realizó una presentación formal al Ministerio del Capital Humano, destinada a la ministra Sandra Petovello, para que cumpla con su obligación.

“Hemos determinado medidas de fuerza semanales”, contó Mozzi, e indicó que la próxima se definirá en la reunión de Comisión Ejecutiva del jueves, luego del análisis de la repercusión que haya tenido el paro en las 30 facultades regionales de la UTN, el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico y el Colegio Siemens.

“Vamos a evaluar qué respuesta tenemos a las presentaciones judiciales y ante los pedidos formales que venimos haciendo y ver si el Gobierno se digna al menos a abrir un canal de diálogo”, expresó el titular de FAGDUT, y anticipó que -de seguir así sin respuestas- “se está pensando una gran marcha federal en la Capital Federal y en las ciudades capitales de las provincias para mediados del mes próximo”.