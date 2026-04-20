Todas las actividades de la Feria del Libro 2026

Esta edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires promete ser una de las más intensas y emocionantes de su historia. Bajo el lema “La Feria de siempre, como nunca la viste” se presentarán dos Premio Nobel, habrá invitados internacionales de todos los continentes, se sumarán homenajes, espacios inmersivos, nuevos diálogos, pabellones especiales y una Pista Central que promete latir con shows cada noche. Con Jornadas especiales, Festivales, mesas de autores, talleres y muchas sorpresas más, en su 50° aniversario esta Feria busca quedar en el corazón de los lectores.

Jornadas Profesionales - del martes 21 al jueves 23 de abril

Se trata de la edición 40 del foro clave para fortalecer vínculos nacionales e internacionales, fomentar acuerdos comerciales, actualizarse en tendencias del sector y promover la profesionalización de quienes integran la cadena del libro.

La programación contará con el Ciclo Miradas de la Industria Editorial, el Encuentro de Organizadores de Ferias, las Xl Jornadas de Traducción en el Ámbito Editorial, las XIIl Jornadas Profesionales para Ilustradores, la 6ª Jornada de Actualización Profesional para Bibliotecarios, el Encuentro para Libreros 2026, el Foro del Audiolibro, el Espacio Tendencias, además de distintos talleres y oportunidades de consultorías profesionales.

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¿A quién tenés más ganas de ver este año? 🧐 pic.twitter.com/wnIdf8E7nR — Feria del Libro de Bs. As. (@ferialibro_ba) April 8, 2026

En las Jornadas participarán también los ganadores de una de las novedades de este año: el primer Encuentro Editorial Buenos Aires/Fellowship FIL Buenos Aires 2026. Además, los profesionales contarán con beneficios especiales como el Programa Librería y Biblioteca Amiga (con hasta un 50% de descuento en compras), precios especiales en logística nacional e internacional y el Programa de apoyo a compradores internacionales. Programa completo de Profesionales.

Jornadas Educativas - Viernes 24 y sábado 25 de abril | 10 a 17:30 h

En su 33.º edición y bajo el lema “Innovar con sentido: construir humanidad en tiempos de IA”, el encuentro referente de la comunidad docente busca crear un espacio para profundizar en la práctica docente.

La programación, que contará con especialistas nacionales e internacionales, tendrá como ejes temáticos la Inteligencia Artificial, las neurociencias aplicadas, la ciudadanía digital, la educación emocional y los nuevos desafíos del aula. Programa completo de Educación.

Programa Libro % para Bibliotecas Populares - Del 8 al 10 de mayo

El encuentro organizado por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) es fundamental para que cada comunidad fortalezca su acervo y siga acercando la cultura a cada rincón de la Argentina.

Este programa permite que los representantes de las bibliotecas populares de todo el país compren libros con un 50% de descuento sobre el PVP (precio de venta al público).

Mediante este beneficio, podrán seleccionar títulos de las editoriales participantes.

Inauguración oficial - Jueves 23 de abril, a las 18:00h

Por primera vez en los 50 años de historia de la Feria, la apertura contará con la presencia de no solo de una, sino tres grandes voces representativas de la narrativa argentina actual: las escritoras Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada formarán parte del diálogo inaugural que dará inicio a la mayor fiesta editorial del país. Con la periodista y escritora María O’Donnell como moderadora, el evento se desarrollará en la Pista Central del predio ferial La Rural, con la presencia de más de 1.500 invitados y un comienzo que sorprenderá a todos.

Perú, País Invitado de Honor

“Caminos que nos unen” es el lema del primer país que tendrá como Invitado de Honor la Feria en su edición 50. La frase está inspirada en el Qhapac Ñan, el gran camino inca que perdura a través de los años, como una hebra viva que atraviesa montañas y fronteras, uniendo geografías, pueblos y memorias de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

Perú contará con un espacio de 500 metros cuadrados en el que se incluirán librería, zona infantil, un auditorio, zona de negocios y una muestra literaria. La exposición, denominada “Vanguardias del Sur: Idea, arte y polémica desde los Andes”, es desarrollada por la Casa de la Literatura Peruana y trata sobre los movimientos de vanguardia de Puno, Arequipa y Cusco, entre 1920 y 1940, y su influencia en países del sur, desde Bolivia hasta Argentina.

La delegación peruana estará conformada por 60 miembros que representan la diversidad de narradores, y entre los que se encontrarán también editores, poetas, ilustradores, mediadores de lectura, especialistas en literatura y ciencias sociales, y narradores orales en lenguas originarias.

Invitados Internacionales

Como cada año, la Feria será también un punto de encuentro entre varias figuras notables del ámbito literario internacional. En esta ocasión, tendremos el orgullo de recibir a dos Premios Nobel de Literatura. Mo Yan, (Seudónimo de Guan Moye) quien fue galardonado en 2012 y es conocido como “El Kafka chino”, cultor del “realismo alucinatorio”; y J. M. Coetzee, escritor sudafricano ganador del 2003, quien nos visita por tercera vez y ha escrito más de 18 novelas, dos libros de cuentos y once ensayos.

Llegarán también a Buenos Aires escritores prestigiosos como el cubano Leonardo Padura, autor de El hombre que amaba a los perros; el italiano Andrea Bajani, recientemente ganador del Premio Strega 2025 por su novela El aniversario; Kiran Desai, una de las escritoras indias más destacadas de la narrativa contemporánea en lengua inglesa y conocida por ser la mujer más joven en ganar el Premio Booker en 2006; la colombiana Pilar Quintana, una de las voces más potentes de la literatura latinoamericana contemporánea y ganadora del Premio Alfaguara de Novela (2021) por su obra Los abismos.

Completan la lista de grandes figuras, entre muchos otros, Benoît Coquil (Francia), Héctor Abad Faciolince (Colombia), Jean-Philippe Toussaint (Bélgica), Eugenia Kuznetsova (Ucrania), Marcelo Rubens Paiva (Brasil), Luis García Montero (España), Patrick Svensson (Suecia), Horacio Castellanos Moya (Honduras), Cléa Chopard (Suiza), Arià Paco (España), Nona Fernández (Chile), Daniel Saldaña París (México), Adriana Calcanhotto (Brasil), Francisco “Paco” Cerdá (España), Jonathan Taplin (Estados Unidos), Natasha Kanapé Fontaine (Canadá), María Belén Milla Altabás (Perú), Pedro Serrano (España), Lorna Shaugnessy (Irlanda), María Fernanda Ampuero (Ecuador), Kim Ho-Yeon (Corea del Sur), Frank Báez (República Dominicana) y Daniel Munduruku (Brasil).

Los shows piden pista

Por primera vez, la Pista Central de la Rural se llenará de música y vivos. En esta edición, los visitantes no verán arena sino una carpa gigante para bailar y disfrutar de recitales o programas especiales. Serán parte de esta propuesta Urbana Play, Mega, Radio con vos, Rock & Pop, entre otros. El domingo 26 de abril llegará la cita con Perú, país invitado.

Los recitales para ir agendando: el martes 28 estarán Paula Maffía y Lucy Patané; jueves 30, Violentango y La Fernández Fierro; lunes 4, Nikko; Martes 5, Fantasmagoria y Richard Coleman; Jueves 7, Kumbia Queers, Barby Recanati y Paula Trama. El Sábado 9 se encenderá el Festival por los 10 años de Futurock y el domingo 10 se celebrará con Blender, Blanca Paloma y Fiesta Polenta.

Diálogos “50 años de Lecturas y Escrituras en Argentina”- Del 29 de abril al 1 de mayo

Las ediciones anteriores de la Feria fueron abiertas por Juan Sasturain, Liliana Heker, Martín Kohan, Luisa Valenzuela y Claudia Piñeiro. Los cinco, entre otros notables escritores y escritoras, participarán de este especial Diálogo que propone una conversación coral sobre la lectura y la escritura como prácticas históricas, políticas y culturales”, afirma la coordinadora general, Verónica Abdala.

El ciclo, que recorre los modos en que los libros fueron leídos, escritos, ocultados, disputados y defendidos en la Argentina, desde la dictadura hasta la actualidad, se organizó a partir de una serie de núcleos problemáticos: la circulación clandestina de textos prohibidos, las estrategias de la escritura bajo censura, las transformaciones de los años noventa y los desafíos del nuevo siglo para producir literatura en un contexto de crisis del libro, de la cultura y de los modos de atención. Las mesas buscan poner en diálogo las experiencias, poéticas y posiciones intelectuales, y pensar cómo cada época lee y escribe sus propias tensiones. El programa completo.

En el marco de esta edición, el ciclo Diálogos de Escritoras y Escritores de Argentina del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo) reúne a algunas de las voces más significativas de literatura contemporánea, para pensar cómo la escritura se vincula con las inquietudes de nuestro tiempo. El ciclo aborda temas cómo la memoria y las violencias sociales, los imaginarios del monstruo, las escrituras del exilio y el desarraigo, los relatos del cuerpo y los interrogantes que la inteligencia artificial abre para la creación. Un espacio para escuchar cómo la literatura imagina, cuestiona y vuelve a narrar el mundo que habitamos. El programa.

El ciclo Diálogos de Escritoras y Escritores de América Latina se celebrará del domingo 3 al miércoles 6 de mayo. “Este encuentro brinda una excelente oportunidad para que el público conozca a autores y autoras cuyas obras, en general, todavía tienen poca difusión en nuestro país y para que editoriales locales se entusiasmen por publicarlos”, dice su coordinadora, Jorgelina Núñez. “La literatura latinoamericana está atravesada por algunas constantes que no son otras que las mismas preocupaciones que alojan sus pueblos: la violencia política y social, la relación con el territorio; el futuro que les espera a las nuevas generaciones”, agrega. El programa.

Por su parte, el ciclo La Palabra Indígena es un espacio destinado a escuchar, entrevistar, conocer y leer a representantes de las lenguas originarias. Con respuesta masiva del público, la FIL de Buenos Aires inauguró en 2024 este encuentro que este año se llevará adelante del 6 al 8 de mayo en la Sala Alfonsina Storni, salvo la apertura que será en la Sala Victoria Ocampo, ampliada. Ese día, 6 de mayo, a las 19.00, el premio Nobel sudafricano J. M. Coetzee, junto con el escritor Fabián Martínez Siccardi, presentará el libro de coautoría Un mal salvaje. La coordinación estará a cargo de Liliana Ancalao, poeta del pueblo mapuche. El programa.

LOS IMPERDIBLES DE LA FERIA

Festival de Poesía - Viernes 24, Sábado 25 y Domingo 26 de abril

Esta edición está dedicada a la memoria de los poetas y traductores Jorge Aulicino y Daniel Samoilovich.

Entre los invitados internacionales se encuentran Pedro Serrano y Carlos López Beltrán (México), Lorna Shaughnessy (Irlanda), W. N. Herbert (Escocia), Frank Báez (República Dominicana), Edwin Madrid (Ecuador), Anne Gauthey (Francia), Cléa Chopard (Suiza), Silvia Guerra (Uruguay), María Belén Milla Altabás y Juan Carlos Yrigo yen (Perú), además de Adriana Calcanhotto (Brasil), quien estará a cargo del cierre con una lectura de sus poemas y algunas canciones de su repertorio.

Entre los poetas argentinos, se destaca Vanesa Álvarez, Sandro Barella, Mariano Blatt, Sergio Bizzio, Jorge Brega, Lucía Dorin, Miguel Gaya, Eleo nora González Capria, Gerardo Lewin, Eduardo Mileo, Fernando Molle, Rafael Felipe Oteriño, Liliana Ponce y Ana Wajszczuk. El programa completo.

Encuentro Internacional de Narración Oral - Del 1 al 3 de mayo

Reúne a narradores y narradoras de distintos países para celebrar el arte de contar historias en vivo, promoviendo la tradición oral y el intercambio cultural. Durante sus tres jornadas se desarrollan espectáculos, conferencias, mesas redondas, talleres, una maratón de cuentos y un espacio para jóvenes narradores.

En esta edición participarán destacados invitados internacionales, entre ellos el dúo español Ginny y Gamba, el costarricense Rodolfo González y la narradora peruana Cucha del Águila, entre otros. El Encuentro está dirigido a narradores, investigadores, escritores, docentes, editores y bibliotecarios, y se consolida como un espacio de formación, intercambio y difusión de la narración oral.

Maratón de Lectura - Martes 28 de abril a las 19:00h

A 50 años del golpe cívico-militar, el Maratón de esta edición se propone como un acto de memoria: tendrá como objetivo dar voz a los textos y autores reprimidos y censurados durante la última dictadura. La destrucción masiva de libros, el silenciamiento y el exilio de sus autores, fueron algunas de las consecuencias de esa represión encarnizada sobre la cultura, cuya expresión más brutal es la larga lista de escritores desaparecidos.

En el espacio Zona Futuro, distintos escritores, escritoras, actores y actrices, editores y periodistas, leerán fragmentos de libros censurados. Las voces invitadas son las de María Marull, Paula Marull, Iván Moschner, Mauricio Kartún, Virginia Innocenti, Rubén Szuchmacher, Ingrid Pelicori, Raquel Robles, Félix Bruzzone, Julia Coria, Luis Gusmán, Miguel Gaya, Mónica Sporra, María Wernicke, Paula Pérez Alonso, Patricia Kolesnicov, Kuki Miller y Osqui Gusmán.

Estos referentes leerán textos de Cecilia Absatz, Osvaldo Bayer, Elsa Borneman, Haroldo Conti, Copi, Juan Gelman, Griselda Gambaro, Luis Gusmán, Laura Devetach, Enrique Medina, Tomás Eloy Martínez, Blas Matamoro, Manuel Puig, Reina Roffé, Osvaldo Soriano, David Viñas y Rodolfo Walsh. El programa completo.

Los galardonados de la Feria

El viernes 24 de abril se dará a conocer el Premio de la Crítica de la FEL al Mejor Libro del año 2025, que en la edición del año pasado se concedió a La llamada de Leila Guerriero. También se realizará la entrega del Premio Isay Klasse al libro de Educación el martes 28 de abril a las 18:00, en la sala Adolfo Bioy Casares.

Además se llevará a cabo la entrega del Premio Literario del Concurso al Libro de Cuentos Inédito el 10 de mayo a las 17:30h, en la sala Ernesto Sabato.

Microficción - Jueves 7 de mayo desde las 19:00h

Se realizará la XVI Jornada de Microficción que coordinan Raúl Brasca y Martín Gardella. En cinco mesas de lectura, participarán Roberto Perinelli, María Rosa Lojo, Sandra Bianchi, Leandro Hidalgo, Leonardo Dolengiewich, entre otros, junto con autores del país invitado.

Para conocer detalles de toda la programación cultural de la feria y de sus distintos espacios de actividades, podés ingresar aquí.

40 años de la muerte de Jorge Luis Borges

El visitante que ingrese por el Pabellón Ocre se encontrará con un laberinto interactivo que invita a los lectores a perderse entre sus pasillos mientras la voz de Borges narra su concepción de lo que los laberintos significan. Quienes recorran el espacio observarán inscripciones que le permitirán encontrar la salida, poniendo en práctica la idea de que del laberinto se sale leyendo. En el centro de la instalación se podrá ver un video-documental para conocer más sobre el autor y su obra. Los homenajes al autor de Ficciones se completan con un espacio inmersivo y una exposición Borges Nacional y Universal.

Pabellón 8, un nuevo espacio

Este año, en la Feria habrá más de 2750 metros cuadrados dedicados a explorar el mundo de la literatura desde experiencias expositivas. Con un tratamiento espacial contemporáneo se ofrece un conjunto de exposiciones de arte, historia, literatura, historietistas e ilustradores, matizado con charlas de tecnología y las nuevas profesiones que hoy están desarrollándose en la industria gráfica, y talleres con artistas dibujando en vivo.

En este pabellón se podrá inspeccionar una Bitácora de Leyendas, el emblemático Libro de Visitantes Ilustres de la Feria; conocer las muestras Censura Planificada (una exhibición que reivindica a aquellos libros prohibidos durante los años de la dictadura, en coincidencia con el aniversario de los 50 años del golpe militar en el país), y Fontanarrosa, del autor al lector.

También, el visitante encontrará la exhibición El nuevo traje de Pinocho que la Feria del Libro de Bologna envía a la de Buenos Aires en homenaje al bicentenario de Carlo Collodi, y la muestra fotográfica El Nobel Cotidiano, que recorre en imágenes a los últimos treinta Premios Nobel de LIteratura retratados por Kim Manresa y entrevistados por Xavi Ayén. En el mismo camino, tendrá la posibilidad de disfrutar de 50 Ferias Dibujadas: la Feria del Libro en viñetas, un mural colectivo de ilustradores será realizado durante toda la feria. Allí se sumarán los trazos de Ian Debiase, Júlia Barata, Alejandra Lunik, Frank Vega, Ignacio Minaverry, Macarena García Cuerva, Max Aguirre,

entre muchos más.

Y con la curaduría especial del Malba, una obra especialmente realizada para este aniversario de la Feria por el artista Jorge Macchi.

50 escritores por 50 fotógrafos

La Feria homenajea en esta edición aniversario a algunos de los grandes escritores y escritoras de la Argentina fallecidos entre 1975 y 2025, durante este medio siglo de su historia. De Jorge Luis Borges a Juan Gelman, de Silvina Ocampo a Tamara Kamenszain, pasando por Abelardo Castillo, Olga Orozco, Osvaldo Bayer, Vlady Kociancich, Manuel Puig, Sara Gallardo, María Elena Walsh, Leopoldo Brizuela, Tomás Eloy Martínez, Juan Forn, Silvina Bullrich, Julio Cortázar y tantos otros que pasaron por la lente de Sara Facio, Eduardo Comesaña, Alejandra López, Eduardo Grossman y varios de los más talentosos fotógrafos de nuestro país, en una muestra que itinera por toda la feria en las salas de los Pabellones Azul, Ocre y Amarillo, bajo la curaduría de Rafael Calviño.

Debate de fin de Feria - Domingo 10 de mayo a las 17:00h

El esperado debate que pone el broche a las tres semanas de conversaciones e intercambios constará de dos momentos. Primero, una apertura de Jonathan Taplin, escritor, productor de cine y académico estadounidense, autor de El fin de la realidad. Luego, se encenderá el debate en torno a un tema central de la actualidad: “¿Quiénes somos después de la IA?”. Este año, el cruce de argumentos estará protagonizado por Darío Sztajnszrajber, Lucía Puenzo, Flavia Costa y Tomás Balmaceda. Modera: Patricia Kolesnicov.

Zona Streaming

Desde el año pasado, ubicado en el Pabellón Amarillo, se encuentra el estudio equipado para transmisiones vía streaming. En este Espacio Digital estarán los programas especiales de la Feria: Osvaldo Quiroga con Imagen de Feria y Horacio Embón con Reportajes abiertos. Hinde Pomeraniec transmitirá su programa Vidas Prestadas y también participarán propuestas tan diversas como Conecta Estudio (de Secretaria de Extensión y Bienestar Estudiantil del Ciclo Básico Común -UBA), Locufre (primer stream en Lengua de Señas accesible para oyentes), especiales de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) y Mamás felices, una comunidad creada para todas las familias, entre otros.

Gol de visitantes

Se inaugura El espacio del hincha. La señal deportiva DSPORTS –la única que transmitirá los 104 partidos del Mundial– se propone conjugar la pasión por el fútbol con la cultura, el entretenimiento para toda la familia y momentos de conexión con la literatura y el arte, a través de los libros de la Fundación Norma y Leo Werthein. Otro de los grandes momentos será el de la presentación del libro de la Copa Argentina, que, como un documento literario y fotográfico, estará al alcance de miles de personas en el lugar.

En sus más de 180 metros cuadrados, el espacio invita a palpitar el clima mundialista a través de pantallas, activaciones y contenidos exclusivos que anticipan la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los visitantes podrán disfrutar de una muestra de las históricas de la revista El Gráfico, verdadero ícono del periodismo deportivo argentino, que revive momentos inolvidables del fútbol nacional. Transmisiones en vivo, entrevistas con invitados, juegos, regalos y propuestas para degustar y disfrutar en familia completan una experiencia pensada para celebrar el deporte y la cultura.

La edición 50

La 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se llevará a cabo entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2026, de lunes a viernes de 14 a 22 horas y sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas.

Ingresos Gratuitos

Este año habrá un beneficio extra: acceso gratuito de lunes a jueves a partir de las 20h (con excepción del jueves 23 de abril y del lunes 11 de mayo).

Quiénes entran sin cargo todos los días:

-Menores: Hasta los 12 años inclusive, acompañados de un mayor.

-Docentes: Presentando recibo de sueldo o comprobante que acredite condición.

-Personas con discapacidad: Presentando certificado.

-Visitas escolares: Delegaciones previamente registradas.

-Pase Cultural: Presentando la tarjeta o app.

Quiénes entran sin cargo de lunes a viernes:

-Estudiantes, jubilados y pensionados: Presentar libreta estudiantil, certificado de alumno

regular o comprobante de jubilación/pensión en los accesos. (excepto feriado del viernes

1 de mayo)

Importante: No es necesario realizar trámites online. Solo debés presentar tu comprobante

(físico o digital) directamente en los accesos de la Feria.

VALOR DE LA ENTRADA

Lunes a jueves: $8.000.-

Viernes, sábados, domingos y feriados: $12.000.-

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BENEFICIOS CON LA COMPRA DE TU ENTRADA

Al adquirir tu entrada, online o presencial, recibís:

Un chequelibro de $12.000 que podrás utilizar en librerías adheridas una vez finalizada la Feria.

Cupones por el valor de la entrada que adquiriste, que podrás usar en todos los stands de libros de la Feria.