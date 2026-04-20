Una nueva calle mejorará la conectividad entre Retiro y Recoleta

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició la obra que transformará la conectividad entre Retiro y Recoleta, a través de la nueva calle Brigadier Juan Facundo Quiroga. La calzada tendrá un sentido único de circulación en dirección a Avenida Figueroa Alcorta.

La obra ha iniciado con la demolición de estructuras existentes, específicamente pilas y estribos que habían quedado en el lugar. Una vez finalizada esta etapa, se avanzará con la puesta en valor y la ejecución de los nuevos tramos de pavimento.

Transformación integral del entorno urbano

Según se explicó ofocialmente, no se trata solo de una vía vehicular. El proyecto busca modernizar todo el entorno bajo criterios de sostenibilidad y paisajismo.

Se construirán veredas a ambos lados y sendas peatonales, tanto elevadas como a nivel, para garantizar cruces seguros en un área anteriormente desafectada. Además, se instalarán luminarias con tecnología LED, nuevos cestos y se incorporarán especies botánicas autóctonas para mejorar la calidad ambiental de la zona.

¿Por qué es importante esta obra?

La necesidad de este proyecto surge de la recuperación de un espacio estratégico que quedó vacante tras la cancelación de un antiguo proyecto para la Autopista Illia. Al devolverle su función vehicular y peatonal, la Ciudad busca mejorar la conectividad, ofreciendo una alternativa adicional de salida desde el centro hacia el norte porteño.