“MetAMORfosis del amor”: vínculos reales, lejos del amor idealizado

Luego de una temporada 2025 con funciones agotadas y excelentes devoluciones del público, vuelve MetAMORfosis del amor, una creación colectiva que se presentará los domingos de mayo a las 15.30 horas en el Teatro NÜN de Villa Crespo.

MetAMORfosis del amor es una obra coral que se sumerge en los vínculos de pareja y en esas historias que nos habitan porque hablan de nosotros: de nuestros intentos, de nuestros miedos y de esa necesidad obstinada de buscar, una y otra vez, una forma posible de amar.

Con humor, ternura y crudeza, la obra pone el foco en las zonas grises de los vínculos, donde nada es tan perfecto como en las películas, pero aún así elegimos quedarnos... o no. Una propuesta sensata y honesta que interpela al espectador desde la identificación, el recuerdo y la pregunta.

La obra surge del Laboratorio de Montaje Teatral correspondiente al último año de la escuela de actuación de NÜN Teatro Bar y se construye desde una creación colectiva, dando lugar a múltiples miradas, voces y experiencias que dialogan entre sí en escena.

El elenco

Está integrado por Abril Arigüel, Cintia González, Danilo Cavilla, Erica Rusyniak, Florencia Morosan, Ionatan Pérez, María Ruggeri, Mica Cvitanovic, Sebastián Rigolino y Tincho Tudela, con dirección y puesta en escena a cargo de Marcela Grasso y Thelma Demarchi.

Únicas cinco funciones

Serán los domingos 3, 10, 17, 24 y 31 de Mayo a las 15.30 horas. Las entradas pueden adquirirse a través de Alternativa Teatral y en la boletería de la sala, calle Juan Ramírez de Velasco 419.