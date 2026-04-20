Espectáculos | 20 abr 2026
Teatro
“MetAMORfosis del amor”: vínculos reales, lejos del amor idealizado
La obra pone el foco en las zonas grises de las relaciones, donde nada es tan perfecto como en las películas, pero aún así elegimos quedarnos... o no. Los domingos de mayo en el NÜN.
Luego de una temporada 2025 con funciones agotadas y excelentes devoluciones del público, vuelve MetAMORfosis del amor, una creación colectiva que se presentará los domingos de mayo a las 15.30 horas en el Teatro NÜN de Villa Crespo.
MetAMORfosis del amor es una obra coral que se sumerge en los vínculos de pareja y en esas historias que nos habitan porque hablan de nosotros: de nuestros intentos, de nuestros miedos y de esa necesidad obstinada de buscar, una y otra vez, una forma posible de amar.
Con humor, ternura y crudeza, la obra pone el foco en las zonas grises de los vínculos, donde nada es tan perfecto como en las películas, pero aún así elegimos quedarnos... o no. Una propuesta sensata y honesta que interpela al espectador desde la identificación, el recuerdo y la pregunta.
La obra surge del Laboratorio de Montaje Teatral correspondiente al último año de la escuela de actuación de NÜN Teatro Bar y se construye desde una creación colectiva, dando lugar a múltiples miradas, voces y experiencias que dialogan entre sí en escena.
El elenco
Está integrado por Abril Arigüel, Cintia González, Danilo Cavilla, Erica Rusyniak, Florencia Morosan, Ionatan Pérez, María Ruggeri, Mica Cvitanovic, Sebastián Rigolino y Tincho Tudela, con dirección y puesta en escena a cargo de Marcela Grasso y Thelma Demarchi.
Únicas cinco funciones
Serán los domingos 3, 10, 17, 24 y 31 de Mayo a las 15.30 horas. Las entradas pueden adquirirse a través de Alternativa Teatral y en la boletería de la sala, calle Juan Ramírez de Velasco 419.