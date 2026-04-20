Salud mental: el Gobierno de Axel Kicillof denunció que Javier Milei busca eliminar el financiamiento por ley

El avance del Gobierno nacional para reformar la Ley de Salud Mental 26.657 desató un feroz cruce con la provincia de Buenos Aires. Desde la gestión de Axel Kicillof salieron a denunciar que detrás de los cambios en los artículos de internación se esconde un fuerte ajuste. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que la Casa Rosada busca quitarse la responsabilidad de girar fondos para la atención de los pacientes.

La reforma que impulsa el Ejecutivo nacional pretende modificar el criterio de riesgo cierto e inminente, otorgar mayor poder de decisión a los médicos psiquiatras por sobre el equipo interdisciplinario y frenar el cierre definitivo de los hospitales monovalentes o manicomios.

La denuncia de Nicolás Kreplak contra el ajuste

En declaraciones radiales, el funcionario bonaerense fue tajante al vincular la reforma legislativa con la falta de recursos que sufren las provincias. Para el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el cambio normativo es una maniobra para legalizar el desfinanciamiento del sector.

"El Gobierno nacional sacó todo el presupuesto en salud mental. No invierten en salud, no se juntan a trabajar, no recorren hospitales. Ahora quieren cambiar la ley", sentenció Kreplak en Radio 10, marcando la postura del gobierno provincial frente a la iniciativa oficialista.

Los cambios en las internaciones involuntarias

Uno de los ejes centrales del proyecto de Javier Milei es facilitar la internación involuntaria en casos de urgencia. La propuesta permite que la medida sea tomada por un médico psiquiatra, con una revalidación posterior en un plazo de 24 horas. Según Kreplak, el trasfondo no es solo médico, sino económico, ya que se pretende eliminar la obligatoriedad de la inversión estatal.

"La ley nacional vigente dice que el gobierno nacional se tiene que comprometer a financiar, quieren sacar este apartado de que el gobierno se comprometa a poner plata para mejorar la salud de la gente", advirtió el ministro bonaerense, subrayando el riesgo de dejar a las provincias sin el respaldo de la Ley 26.657 original.

El futuro de los hospitales psiquiátricos

La normativa vigente desde 2010 prioriza la atención en hospitales generales y la desinstitucionalización de los pacientes. El nuevo proyecto nacional, en cambio, defiende un modelo de red que incluye instituciones especializadas y residencias asistidas. Esta visión es resistida por sectores que advierten sobre un retroceso en materia de derechos humanos.

Mientras que los defensores de la reforma sostienen que es necesario agilizar las acciones preventivas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y diversos colectivos profesionales denuncian que la falta de profesionales en el interior y el abandono de los hospitales generales harán inviable cualquier sistema si se retira el presupuesto nacional.