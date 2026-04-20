Crisis en IOMA: el plan de La Libertad Avanza para normalizar la obra social

La crisis en IOMA alcanzó una tensión máxima en el ámbito político. Los bloques de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura bonaerense lanzaron una ofensiva parlamentaria para transparentar la gestión del Instituto de Obra Médico Asistencial, tras meses de reclamos por la suspensión de servicios y demoras críticas en la atención.

Puntos centrales de la iniciativa libertaria

Citación de autoridades: Pedido de informes para explicar la deuda con prestadores .

Mesa de Trabajo Provincial: Un nuevo ente con participación de afiliados y médicos.

Control de fondos: Exigencia de transparencia sobre el destino de los recursos.

Deudas de IOMA: pedido de informes y explicaciones

El eje de la estrategia es un pedido de informes en el Senado para que los directivos del organismo detallen el monto total de la deuda, los convenios vigentes y el plan oficial para regularizar los pagos pendientes. La falta de respuestas ante los cortes de atención médica es la principal preocupación de los legisladores.

El senador Carlos Curestis, presidente del bloque de LLA, cuestionó con dureza la administración de Axel Kicillof: “Mientras el gobierno provincial reclama recursos ajenos, IOMA acumula deudas millonarias y miles de afiliados sufren un sistema que no responde. ¿Dónde está la plata, cómo se administra y cuándo van a normalizar una obra social clave para los bonaerenses?”.

Una mesa de trabajo para frenar "la oscuridad"

Por su parte, el diputado Juan Osaba impulsó un proyecto de ley para crear una Mesa de Trabajo Provincial Permanente. Este espacio busca que prestadores, afiliados y legisladores tengan reuniones mensuales obligatorias y acceso a informes trimestrales de gestión.

“IOMA no puede seguir funcionando en la oscuridad. Presentamos un proyecto para ordenar el futuro y al mismo tiempo pedir explicaciones urgentes sobre el pasado y el presente. Si no hay nada que ocultar, que vengan a la Legislatura y expliquen cuánto deben, a quién y por qué”, sentenció Osaba.

La salud como prioridad institucional

Desde el espacio libertario remarcaron que el organismo brinda cobertura a más de dos millones de afiliados y que la situación no admite más dilaciones. “No alcanza con relatos. Queremos herramientas concretas para ordenar cuentas y garantizar atención médica sin interrupciones. La salud no puede seguir siendo rehén de la ineficiencia estatal”, concluyó Curestis.