La Plata y Pehuajó firman acuerdos para modernizar servicios y fomentar el turismo educativo

El intendente de La Plata, Julio Alak, recibió a su par de Pehuajó, Pablo Zurro, con el objetivo de establecer una agenda de trabajo conjunta que fortalezca la gestión local de ambos distritos. El encuentro culminó con la firma de dos acuerdos estratégicos que apuntan a mejorar los servicios públicos municipales y promover el intercambio cultural y recreativo entre las ciudades bonaerenses.

A través de esta articulación, los municipios buscan optimizar recursos y compartir experiencias exitosas en áreas críticas de la administración. La iniciativa pone el foco en la modernización administrativa y en la generación de nuevas oportunidades para los sectores más jóvenes de la población.

Modernización y asistencia técnica en cementerios

Uno de los puntos centrales del convenio establece que el municipio de Pehuajó brindará asistencia técnica a la capital bonaerense para transformar la gestión de los cementerios municipales platenses. La experiencia de la localidad del oeste provincial en el diseño de sistemas administrativos y de infraestructura servirá como modelo para mejorar el funcionamiento de la necrópolis local.

El acuerdo de cooperación técnica incluye la capacitación de personal, la revisión de normativas vigentes y el asesoramiento para modernizar los sistemas informáticos de registro. Según explicaron las autoridades, se realizarán visitas técnicas y reuniones de trabajo presenciales y virtuales para elaborar diagnósticos que permitan elevar la calidad del servicio y la atención al público en La Plata.

Turismo educativo y la República de los Niños

El segundo eje de la firma se orienta al desarrollo de programas de formación ciudadana y recreación. El convenio de turismo educativo tiene como protagonista a la República de los Niños, espacio emblemático que recibirá a delegaciones de estudiantes de Pehuajó para participar de jornadas pedagógicas y actividades de inclusión social.

Sobre esta iniciativa, Julio Alak señaló que los estudiantes pehuajenses visitarán el parque para integrarse a programas que fomentan valores democráticos y participación ciudadana. Por su parte, Pablo Zurro destacó que trabajar en conjunto permite llegar con más oportunidades a cada vecino mediante un Estado presente y eficiente.

Un Estado cercano y eficiente

Desde ambas administraciones subrayaron que estos convenios definen obligaciones claras para las partes. Mientras que Pehuajó aporta sus equipos técnicos para la modernización administrativa, el municipio de La Plata garantiza las condiciones para implementar las mejoras y pone a disposición su infraestructura cultural y turística.

La intención de los jefes comunales es que este intercambio de conocimientos se convierta en un motor para mejorar la vida cotidiana de los bonaerenses, optimizando la gestión municipal a partir de modelos exitosos de administración que ya han sido probados en el territorio provincial.