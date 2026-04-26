ATE bloqueó los aeropuertos de Bariloche y El Calafate y a las 11 concentra en Aeroparque

En el marco del Paro Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que ya cuenta con un fuerte acatamiento en todo el país, comenzaron las primeras protestas en los aeropuertos de Bariloche (Río Negro) y El Calafate (Santa Cruz) en reclamo por la inmediata reapertura de las paritarias de la administración pública nacional para recomponer el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años.

URGENTE!!

ATE YA PROTESTA EN LOS INGRESOS A LOS AEROPUERTOS DE EL CALAFATE Y BARILOCHE!!



A LAS 11 SE CONCENTRA EN AEROPARQUE!!



Si no hay plata para los trabajadores, NO HABRÁ PAZ PARA EL GOBIERNO. Tenemos que APROVECHAR ESTE MOMENTO porque la sociedad nos empieza a dar la… pic.twitter.com/iwBQFvrBje — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) April 21, 2026

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la concentración será a partir de las 11 en Costa Salguero (Avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero) y el sindicato realizará una conferencia de prensa a las 12 desde el Aeroparque Jorge Newbery.

Protestas en diversos sectores

ATE también realizará protestas a partir de las 10 de la mañana en otros sectores como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y organismos de ciencia y tecnología como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde se realizará una manifestación ante el anuncio del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de eliminar más de 900 funciones vitales que realiza.

“Tenemos que aprovechar este momento porque la sociedad nos empieza a dar la razón. Quedaron atrás la campaña de desprestigio y la estigmatización sobre el empleo público. Ya todos se dieron cuenta que no había ñoquis y que los recortes sobre el Estado no beneficiaron a nadie, sólo se tradujeron en una fenomenal pérdida de derechos para toda la sociedad”, expresó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional.

En este marco, el dirigente apuntó que “mientras los trabajadores estamos en el país esperando respuestas y un aumento salarial, el Presidente se hace el cantante en Israel. Ya no soportamos más las payasadas y los papelones de Milei. Se terminó”.

“Si no hay plata para los trabajadores, no habrá paz para el Gobierno. La conflictividad va a escalar y no será nuestra responsabilidad”, concluyó Aguiar.

Alcances de la medida de fuerza

Por estas horas solo se garantizan guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.

Además se ven afectados los servicios de recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.

La medida de fuerza fue resuelta mediante la reunión de Consejo Directivo Nacional del pasado 9 de abril, con participación de los 24 secretarios generales de las provincias. ATE planifica además que las protestas se multipliquen en todos los organismos con asambleas, radios abiertas, ruidazos, entre otras modalidades.

Derrumbe del poder adquisitivo

Cabe recordar que el periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. El Gobierno nacional otorgó, con la firma de UPCN, aumentos para ese periodo que ya se encuentran 5,4 puntos por debajo de la inflación, mientras resta conocerse la evolución de los precios de los últimos dos meses de ese lapso. De esta forma, los estatales ya perdieron más del 44 % de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei.

En este marco, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Docentes Universitarios, Portuarios, Molineros, Papeleros y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras realizó un estudio sobre la Canasta Básica de los Trabajadores que señala que cada asalariado perdió en promedio $ 11.917.049 en el sector público y $2.274.545 en el sector privado en los últimos dos años. Esto da como resultado que los trabajadores en total perdieron 58 billones de pesos durante el Gobierno de Milei.

Es por eso que ATE además evaluará un plan de acción ante un “nuevo intento del Gobierno para desfinanciar, desguazar y despedir trabajadores en numerosos sectores de todos los niveles del Estado”.