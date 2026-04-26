Quilmes construirá un nuevo paseo cultural y deportivo con fondos municipales

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, anunció este lunes la obra del Paseo Cultural y Deportivo Don Bosco, que será construido en el predio ubicado en Lomas de Zamora, entre avenida Caseros y Doctor Arturo Illia, financiado con fondos 100 % comunales, y con el objetivo de consolidar un espacio público de calidad que promueva la actividad física, la expresión cultural y el fortalecimiento del tejido social.

La actividad se dio en el marco del lanzamiento del programa Empecé X Mi Barrio, que son encuentros de participación ciudadana, en los que vecinos y vecinas, en este caso, de Don Bosco, expresaron sus inquietudes y propuestas a través de un ida y vuelta directo con funcionarios municipales de diferentes áreas de gobierno.

La palabra de la intendenta

“Además de la presentación de este nuevo programa de escucha activa con las y los vecinos, hicimos este maravilloso anuncio que queríamos compartirlo con la comunidad de Don Bosco. Atendimos las demandas y también los aplausos, y daremos respuesta a todo lo que se pueda. Llevaremos esta iniciativa a cada barrio, que es la impronta de trabajo que tiene nuestra compañera Mayra Mendoza”, señaló la jefa comunal, acompañada por integrantes del Gabinete Municipal, en una reunión que se llevó a cabo en la Sociedad de Fomento y Biblioteca Popular Don Bosco.

Asimismo, puntualizó que “acá estamos para escucharlos y también para compartir esta alegría, que es un anuncio de obra, que significa muchísimo, porque cada vecino que pague su tasa municipal ve que eso vuelve en obras”.

“Por la planificación y el diseño de la política pública que llevó adelante durante todos estos años Mayra, y que hoy todos nosotros tenemos la obligación de seguir desarrollando, es que lo podemos hacer posible”, completó.

El proyecto

La propuesta del Paseo Cultural y Deportivo Don Bosco, que unirá las avenidas Caseros e Illia, y también tendrá un acceso por Lomas de Zamora, buscará articular áreas abiertas de uso público con la incorporación de un polideportivo cubierto, generando un conjunto que potencie tanto las actividades al aire libre como las deportivas formales.

La intervención del mismo contempla la ejecución de circulaciones peatonales mediante veredas y senderos accesibles, vinculando los distintos sectores del proyecto.

El paseo contará con áreas destinadas a actividades culturales y recreativas, espacios de permanencia y descanso, equipados con mobiliario urbano como bancos, cestos y luminarias, así como sectores deportivos, exteriores de gimnasio y calistenia. Se prevé el acondicionamiento integral de los espacios verdes, mediante la parquización y la conservación del arbolado existente.

Como pieza central del conjunto, se proyecta un polideportivo cubierto destinado a la práctica de diversas disciplinas deportivas (canchas de pádel y multideporte -vóley, básquet y fútbol-) abiertas a la comunidad, con los servicios necesarios para su correcto funcionamiento. El edificio contará con espacios de apoyo como vestuarios, sanitarios, áreas administrativas y depósitos.

Objetivo social

El proyecto apunta a fomentar el encuentro y la integración entre los vecinos y usuarios de distintas edades, generando condiciones favorables para la convivencia, la inclusión social y el sentido de pertenencia. Asimismo, la incorporación de espacios verdes, áreas recreativas y equipamiento deportivo contribuirá a mejorar la calidad de vida de la comunidad, favoreciendo hábitos saludables y reforzando el rol del espacio público como lugar de intercambio, participación y apropiación colectiva.

