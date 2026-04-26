Argentina está en el podio del Mundial de la Pizza por tercer año consecutivo

Parma volvió a ser testigo del crecimiento argentino en la escena gastronómica internacional. En la 33ª edición del Campeonato Mundial de la Pizza, la Argentina alcanzó un nuevo hito: subió al podio por tercer año consecutivo, consolidándose entre los países protagonistas del certamen más importante del mundo.

La participación nacional estuvo liderada por APYCE (Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de Argentina), que desde hace más de una década impulsa la presencia argentina en esta competencia. En esta edición, la entidad seleccionó a 12 maestros pizzeros, quienes viajaron a Italia dejando temporalmente sus negocios y familias para representar al país.

Podio para Argentina en el Mundial

El gran nombre de esta edición fue Ezequiel Ortigoza, quien volvió a brillar al obtener el 2° puesto en la categoría Freestyle, una de las más exigentes y espectaculares del campeonato.

Se trata de un logro que no sorprende: es la segunda vez consecutiva que Ortigoza alcanza esta posición, reafirmando su lugar entre los mejores del mundo y consolidando su presencia en el Hall de la Fama del certamen.

La final fue una demostración de alto nivel técnico y artístico. Con una rutina que combinó precisión, riesgo y creatividad, incorporó acrobacias con fuego y cerró con un truco impactante: el giro de una masa de más de 6 kilos y más de un metro y medio de diámetro sobre su cabeza, lo que le valió la ovación del público.

Ezequiel es socio de APYCE, donde inició su formación y desarrollo como maestro pizzero; junto a socio Damián Marmol son fundadores de Pizzería Furore, especializados en pizza napolitana contemporánea ubicada en Esmeralda 451 (CABA) y en breve inauguran un nuevo local en el barrio porteño de Palermo, mas precisamente en Honduras al 4000.

Top ten en “Pizza Clásica”

El desempeño argentino tuvo otro punto alto con Luciano Grigolato, quien alcanzó el 9° puesto en Pizza Clásica, compitiendo contra 354 participantes convirtiéndose además en el mejor clasificado argentino.

Radicado en España, donde gestiona una pizzería familiar, Grigolato logró posicionarse en el top 10 de una competencia que reunió a más de 700 competidores de 51 países, confirmando el nivel internacional de los profesionales argentinos.

Detrás del logro, un equipo

La competencia, que se desarrolla durante tres jornadas intensas, exige preparación técnica, pruebas constantes de maquinaria y materia prima, y una concentración absoluta. Nada queda librado al azar.

Desde APYCE destacan que estos resultados son consecuencia de la capacitación, el trabajo en equipo y el compromiso de una selección que representa al país con responsabilidad, profesionalismo y pasión.

Hoy, la consigna “Argentina Pizza Fuerte” se traduce en hechos concretos: presencia, resultados y reconocimiento en el escenario más exigente del mundo.