Cambios en áreas gubernamentales de la Municipalidad de Olavarría

La Municipalidad de Olavarría, comandada por Maximiliano Wesner, informó que recientemente se llevaron a cabo modificaciones en la estructura de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

En ese marco, se dispuso la fusión de las áreas de Catastro, Obras Particulares y Planeamiento, que pasarán a estar bajo la órbita de la Dirección de Ordenamiento Urbano y Territorial, a cargo de la ingeniera Pierina Di Tommaso, quien se desempeñaba al frente del área de Catastro.

Además, se designó al ingeniero Edgar Ronchi como nuevo responsable del área de Hidráulica y Pavimento.

Por otra parte, también se realizaron cambios en la estructura de la Subsecretaría de Desarrollo Social. Se unificaron la Dirección de Gestión Territorial y la Coordinación de Personas Mayores, que pasarán a funcionar bajo la Dirección de Integración Comunitaria y Personas Mayores, la cual estará a cargo de Nicolás Martínez.