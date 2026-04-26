“Así Viví Tour 2026”: Axel anunció las fechas de su nueva gira

Axel anunció las primeras fechas de su nueva gira Así Vivir Tour 2026. Son 14 ciudades las confirmadas para esta primera etapa que comenzará en Septiembre y pasará por San Luis, Mendoza, Salta, Tucumán, Mar del Plata, Santa Fe, Rosario, Córdoba, incluyendo el Teatro Gran Rex el 23 de Octubre, entre otras.

Cómo adquirir las entradas

Para todos los conciertos, las localidades ya están a la venta en la web oficial de Axel.

En primera persona

“Mi vida estuvo marcada por desafíos que no elegí, pero sí elegí cómo atravesarlos. Con caídas, con dudas, con tristeza y también con fe, resiliencia y gratitud. Este nuevo tour se llama Así Vivir porque quiero compartirles las canciones que nacieron en la luz y las que nacieron en la sombra”, dice el artista.

Y resalta: “Canciones de siempre como nunca antes y el disco Vuelve completo, que marcó una etapa profunda en mi camino. Así vivir es elegir quedarse, amar, seguir. Es elegir encontrarnos, mirarnos a los ojos y recordar que nunca estuve solo porque siempre estuvieron ustedes”.

Presentación de “Vuelve”

Este tour es la presentación oficial de su álbum Vuelve (2024), un disco que salió después de siete años de su última producción.

La placa incluye 12 canciones potentes, emocionantes, humanas, a corazón abierto, que demuestran cómo el artista sigue sorprendiendo con su talento. También estarán presentes las clásicas canciones de Axel que lo llevaron a ser hoy uno de los artistas más populares.

Un cuarto de siglo de carrera

Axel realizó más de 70 conciertos el año pasado en Argentina, Latinoamérica y España en el marco de su 25 Tour, la gira con la que se reencontró con su público para celebrar 25 años de trayectoria musical.

A principios de este año realizó presentaciones multitudinarias en grandes festivales reuniendo más de 150 mil personas que acompañaron y disfrutaron de sus canciones.

En marzo fue artista invitado en el concierto de Q’Lokura en Movistar Arena, donde cantó su tema “¿Y qué?” en versión cuarteto y lanzó el video del tema “Así vivir”, que le dio nombre a esta gira y está incluido en su último material.