Impactante mural en Almirante Brown para homenajear al Papa Francisco

El 21 de abril de 2025, Francisco regresaba a la casa del Padre y en ese contexto el Municipio de Almirante Brown puso en valor el mural en homenaje al “Papa Argentino”, que se encuentra en la Plazoleta del Bombero, justo en el cruce de República Argentina y la calle Presidente Perón de Rafael Calzada.

Allí en el mural luce la imborrable y majestuosa figura del Sumo Pontífice. La imagen también está acompañada de dos palomas blancas y un cielo con los colores de nuestro pabellón nacional.

Detalles de la intervención

Además, en el lugar pueden leerse algunas de sus recordadas expresiones, entre ellas: “Hagan Lío”, con la que nuestro Papa motivó a los jóvenes a involucrarse, levantar la voz y comprometerse. Estas y otras frases invitan a jugar la vida en equipo por los valores que necesita la humanidad.

La obra, denominada “Homenaje al Papa Francisco” fue realizada por la comuna browniana a través del Instituto de las Culturas, en el marco del programa de embellecimiento urbano que se lleva adelante en los diferentes barrios y localidades del distrito.

Los artistas que intervinieron en el mural son Tin, Eki Besada, Heber Martínez, y además Gustavo Alderete.

FRANCISCO ETERNO



Hace un año el Papa Francisco regresaba a la casa del Padre.



Su legado es una Iglesia de puertas abiertas, más inclusiva, humilde y pastoral, centrada en el hombre, en los pobres y en la familia.



En Alte Brown el amor de nuestro Pueblo por el Papa Francisco se… pic.twitter.com/NHcEDxhj2e — Mariano Cascallares (@CascallaresPJ) April 21, 2026

“El 21 de abril de 2025 el Papa Francisco regresaba a la casa del Padre. Su legado es una Iglesia de puertas abiertas, más inclusiva, humilde y pastoral, centrada en el hombre, en los pobres y en la familia, indicó el diputado provincial Mariano Cascallares, al tiempo que subrayó que “en Almirante Brown el amor de nuestro Pueblo por el Papa Francisco se plasmó en un hermoso mural en Rafael Calzada”.