Servicio Alimentario Escolar: ante la “deserción de Nación”, la Provincia aumenta las partidas

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un aumento del 30 % en el Servicio Alimentario Escolar (SAE) —que alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes— y un incremento del 25 % en los principales programas sociales, junto con la duplicación de la asistencia alimentaria a municipios.

“A pesar de la deserción del Estado nacional y la asfixia financiera sobre las provincias, la gestión del gobernador Axel Kicillof aplicó una serie de medidas para fortalecer las políticas sociales y alimentarias y sostener la cobertura en todo el territorio bonaerense, en un contexto atravesado por el deterioro de los indicadores sociales, la caída del poder adquisitivo y el impacto de las políticas de ajuste de Javier Milei”, se expuso oficialmente.

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✅ 30% de aumento en el Servicio Alimentario Escolar

✅ 25% de aumento en programas sociales

✅ Duplicación de la asistencia alimentaria a municipios pic.twitter.com/pehiOa1CrG — Desarrollo de la Comunidad BA (@MinDesarrolloBA) April 21, 2026

En esa línea, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, anunció los aumentos y destacó que, en el marco del contexto crítico, “la Provincia hace un enorme esfuerzo para optimizar los recursos y garantizar la seguridad alimentaria”.

Se trata de tres medidas prioritarias, a saber:

Fortalecimiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE)

La inversión mensual pasará de $ 41.000 millones a $ 54.000 millones, lo que representa un incremento del 30 % y un presupuesto anual de $ 553.910 millones para garantizar desayuno, almuerzo y merienda en escuelas públicas bonaerenses alcanzando a más de 2.500.000 estudiantes en toda la Provincia

Duplicación de asistencia alimentaria a municipios

Por medio del refuerzo del Módulo Alimentario Territorial (MATE), se duplica la asistencia alimentaria a municipios, y se fortalece la respuesta directa, en articulación con gobiernos locales y organizaciones comunitarias.

Aumento de programas sociales

El gobierno bonaerense incrementa en un 25 % la inversión desde abril en los programas Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), Centros Juveniles y Centros de Integración Social (CIS). En tanto, el aumento del 25 % para los programas Envión, REUNIR y Barrios Bonaerenses comenzará a regir desde mayo.

Por último, desde julio tendrán el mismo incremento las políticas para personas mayores, discapacidad, Más Vida, PAAC y PAAI (programas de acompañamiento alimentario para personas celíacas y que viven con VIH). Con estos aumentos la inversión anual, en programas y políticas que alcanzan a los sectores más vulnerables asciende a más de $ 182.000 millones.

Las UDI están orientadas al cuidado y desarrollo de niñas y niños desde los 45 días hasta los 14 años; los Centros Juveniles brindan formación y acompañamiento a jóvenes de 14 a 29 años; y los Centros de Integración Social (CIS) están destinados a contener y albergar a personas en situación de calle.

Asimismo, se incluyen el programa Envión, dirigido a jóvenes de 12 a 21 años en situación de vulnerabilidad; REUNIR, que financia residencias para estudiantes universitarios y terciarios; las programas para personas con discapacidad —que comprenden hogares, centros de día, talleres protegidos, actividades ecuestres y dispositivos de vida en comunidad—; y los destinados a personas mayores.

También forman parte del aumento el programa Más Vida, orientado a personas gestantes, madres en período de lactancia y niñas y niños desde los seis meses hasta el ingreso escolar; el PAAC y el PAAI, que brindan asistencia alimentaria a personas con celiaquía y a quienes viven con VIH; y Barrios Bonaerenses, que promueve la inserción sociolaboral mediante formación y capacitación.

Reclamo a Nación y desfasaje en el financiamiento

En relación al SAE, Larroque advirtió sobre el deterioro del esquema de financiamiento nacional. “Hoy la Nación aporta apenas el 5,7 % del total de la inversión en asistencia alimentaria y, en el caso del SAE, su participación cayó al 14,5 %, muy lejos del 33 % histórico. Además, mantiene una deuda desde 2024 con la Provincia que asciende a $ 220 mil millones”, señaló el ministro tras reclamar los fondos adeudados al gobierno nacional.

Asimismo, detalló que “en 2025 pedimos $ 130 mil millones y se giraron $ 77 mil millones. Para 2026 solicitamos $ 177 mil millones y se prevén apenas $ 80 mil millones, sin cronograma de pago. Esta situación de asfixia financiera nos obliga a sostener el sistema con recursos propios”.

