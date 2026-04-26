Rata Blanca anunció su regreso al Movistar Arena

La icónica banda argentina Rata Blanca sigue sumando hitos a su extensa carrera. Liderada por Walter Giardino, regresa al escenario de Movistar Arena el miércoles 2 de diciembre.

Cómo adquirir las entradas

Las localidades podrán ser adquiridas en la web www.movistararena.com.ar con preventa para clientes BBVA -desde el lunes 20 y la venta general larga el miércoles 22 de abril a las 16 horas (clientes BBVA podrán disfrutar de tres cuotas sin interés en todas las etapas de venta).

La historia de Rata Blanca

Se la considera como una de las más importantes e influyentes del hard rock y heavy en español, aunque durante su carrera también ha incorporado pesados riffs con estructuras melódicas y armónicas de la música clásica. Con los años han sido clasificados en distintos subgéneros, sin embargo, la banda se considera simplemente “rock metálico”.

El grupo se lanza al estrellato en la década del 90, destacando como una de las bandas argentinas más populares de todos los tiempos. Tres de sus álbumes han sido incluidos entre los mejores 250 del rock iberoamericano.

Su carrera parece impulsarse a los más altos niveles cuando en 1990 publican su segundo disco, Magos, Espadas y Rosas, con más de 5 millones de copias vendidas hasta la actualidad, logrando varias distinciones, y que le ha valido el comienzo de una larga hegemonía en el contexto internacional, estableciendo firmemente su reputación como banda en vivo.

Muchos de sus temas han logrado un alcance de popularidad hasta entonces inimaginable para el rock pesado. Ostentan durante su trayectoria seis discos de oro y uno de platino, haciéndolos la banda del género más exitosa de su país, como así también una de las más reconocidas internacionalmente. La química se basa en el virtuosismo de Walter Giardino y la poderosa voz de Adrián Barilari.