Fuerte mensaje de la Iglesia al Gobierno por el avance del narcotráfico

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, se refirió a la situación de crisis que vive el país y señaló que “no estamos pasando un buen momento hace muchísimo tiempo”.

“Claramente la Iglesia viene alertando sobre la situación de los discapacitados, de los jubilados. Hay documentos muy claros de la Conferencia Episcopal sobre el tema y queremos estar al lado de los más pobres y de los que más sufren”, enfatizó el líder religioso.

En declaraciones radiales explicó que esta postura “siempre fue así” más allá de los gobiernos. “No es por este gobierno o el anterior, siempre fue la misma tesitura: estar siempre al lado de los que más sufren, de los que la están pasando mal”, resaltó.

“¡Cuidado!”

En torno a la gestión de Javier Milei en torno a causas sociales, García Cuerva evitó responder: “Me reservo la opinión, pero sí alertamos: cuidado con que el Estado se retire de acompañar a los más vulnerables porque justamente para muchos la presencia del Estado es todavía garantía de acceder a derechos sociales”.

“Cuando hablamos en los barrios más pobres del retiro del Estado, es necesario saber que eso no es que significa que no pase nada sino que representa que avance el narcotrafico, que avance la violencia, el tráfico de armas, que avancen propuestas facilistas para los jóvenes”, alertó.

Así las cosas, planteó que “es necesario que le Estado esté, no solo un Estado presente sino inteligente que trabaje con las organizaciones intermedias y fundamentalmente cerca de los vulnerables”.

Posible visita del Papa León XIV

Por otro lado, el arzobispo de Buenos Aires, también habló sobre la posible visita del Papa León XIV a la Argentina: “No quiero confirmar lo que es una posibilidad, que existe, pero no tenemos más elementos que los que tienen todos“.

“Ojalá que así sea porque creo que va a ser otra posibilidad de que el pueblo argentino todo unido lo reciba”, finalizó.