Todos los caminos conducen al brunch

Buono Italian Kitchen, el restaurante de Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, se consolida con su pantagruélico brunch dominical, una propuesta de inspiración italiana en un entorno cálido y relajado, con la promesa de dejar -al menos por un par de horas- la moderación de lado.

Es que en el reducto de San Martín 1225 se despliega un buffet amplio y cuidado, con un pequeño gran detalle que no pasa desapercibido: el plantel no se permite que alguna bandeja luzca raleada o descuidada. La estampa, ante todo.

La experiencia arranca con una mesa de fiambres y quesos artesanales -porchetta, bresaola, jamón crudo serrano, carpaccio, mortadela con pistachos, gorgonzola, camembert y cacciocavallo, entre otros- acompañada de chutneys y conservas, con panes artesanales, descollando el chipá y la focaccia.

Le siguen preparaciones frías como burrata con frutillas quemadas y dulce de cayote, pollo cítrico, ceviche, langostinos, salmón ahumado con crema de salmoriglio, y una variedad de ensaladas con ingredientes de estación.

El plato fuerte

Con un menú diseñado por el chef ejecutivo, Matías Lorenzo, y el chef del restaurante, Jorge Veliz, entre los platos calientes, se destacan la picaña sous vide con champignones braseados y jugo de cocción; chef's table con truchas del Neuquén, risotto con queso gorgonzola y las notables pastas frescas como orecchiette y tortellini de salmón con salsa Alfredo completan una carta donde la cocina italiana dialoga con productos locales de primer nivel.

El cierre dulce, bautizado Piccoli Peccati (Pequeños Pecados), incluye tiramisú de la casa, mousse de chocolate con frambuesa, pavlova de frutas, key lime pie con azúcar mascabo, crème brûlée de dulce de leche, flan y carrot cake, entre otras opciones.

La bebida incluye agua con y sin gas, gaseosas, vino de Bodegas Rutini, espumante, aperitivo de bienvenida y café. El restaurante ofrece estacionamiento de cortesía y una bonificación especial para familias: los menores de 12 años abonan el 50 % del valor. El precio orilla los $100.000 por persona y requiere reserva previa.