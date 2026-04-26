De Andreis aclaró que Macri “todavía no se anotó para 2027”

El diputado nacional del PRO, Fernando de Andreis, aclaró que para la candidatura presidencial de Mauricio Macri “falta muchísimo”, dado que “hoy el foco” está puesto “en la reconstrucción del partido, dando por terminados los dos años que fueron muy complejos después de la interna del 2023”.

Del mismo modo, dijo que en la fuerza amarilla están “atendiendo a la realidad de que los argentinos eligieron a Milei para llevar adelante una agenda muy parecida a la que nosotros veníamos proponiendo, con el cambio como eje principal. Entendemos que tenemos diferencias y que no somos lo mismo que el presidente, pero en el fondo queremos una agenda muy parecida”.

“Si uno le agrega la situación socioeconómica de los argentinos, también nos parece que no corresponde hablar de una candidatura. Más allá de eso, Mauricio Macri está recorriendo la Argentina; personalmente es, para mí, uno de los dirigentes más importantes de los últimos 100 años, habiendo logrado terminar su mandato como primer presidente no peronista en hacerlo y sembrar la semilla del cambio. Por supuesto, respetamos su decisión de que, por ahora, no se anota como candidato; es una complejidad bastante alta”, insistió en declaraciones a Perfil.

Qué va a hacer y que no va a hacer el PRO

“Quienes conformamos el PRO lo que más sentimos es la gestión. Nos metimos en la política para transformar la realidad, para cambiar, en el caso de la Argentina, décadas de estancamiento y frustraciones, y ver si se puede dejar atrás de una buena vez por todas el populismo”, acotó el exsecretario general de la Presidencia.

Y diferenció: “Ahora, lo que no vamos a hacer, y por eso la prudencia de este año, es obstaculizar este rumbo. Hoy, con humildad y un fuerte sentido de la responsabilidad, entendemos que los argentinos votaron a Milei para llevar adelante esta agenda”.

“El PRO hacia el próximo paso” pic.twitter.com/opJbMOwjXc — Fernando de Andreis (@deAndreis) March 19, 2026

Al poner de relieve que Macri “no se anotó todavía para el 2027”, dijo que “tenemos que reconstruirnos, pero claramente pensamos la política como un espacio de poder que quiere volver a gobernar la Argentina para ser protagonistas de esta transformación y cambio que venimos planteando hace más de 20 años. Así que sí, imaginamos que puede darse por ese lado y además trabajamos en ese sentido”, cerró el legislador.