Denuncia por violencia de género derivó en hallazgo de marihuana y tablets oficiales en la casa de un estatal

Un episodio de violencia de género en La Plata terminó destapando un entramado mucho más complejo que ahora investiga la Justicia: drogas, dispositivos tecnológicos oficiales y posibles irregularidades con recursos públicos.

El hecho ocurrió en una vivienda de la localidad de Villa Elvira, donde efectivos policiales acudieron tras un llamado al 911 que alertaba sobre una fuerte pelea de pareja y la presencia de un hombre armado. Al arribar, los agentes se encontraron con una escena caótica: una mujer arrojaba plantas de marihuana hacia la vía pública mientras denunciaba haber sido agredida por su pareja.

Un operativo que destapó algo más

Con autorización de la denunciante, los uniformados ingresaron al domicilio y hallaron una serie de elementos que excedían ampliamente el conflicto doméstico inicial.

En el interior de la vivienda encontraron:

Más de 6 kilos de plantas de marihuana

31 tablets pertenecientes a programas oficiales vinculados al sistema educativo

pertenecientes a programas oficiales vinculados al sistema educativo Cientos de paquetes de barbijos almacenados sin justificación

Según fuentes del caso, los dispositivos formarían parte del programa estatal “Conectando con Vos”, destinado a sectores vulnerables, lo que encendió las alarmas sobre un posible desvío de recursos públicos.

El perfil del detenido

El acusado es un hombre de 44 años de edad, empleado de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, y quien no pudo justificar la procedencia de los elementos hallados en su vivienda.

La Justicia dispuso su aprehensión y lo imputó por “lesiones en contexto de violencia de género, hurto e infracción a la Ley de Drogas (23.737)”.

La causa quedó en manos de distintas fiscalías, que avanzan en paralelo para determinar tanto la responsabilidad penal como el origen de los objetos secuestrados.

Un caso que abre interrogantes

El hallazgo no solo impacta por la cantidad de droga incautada, sino también por la presencia de equipamiento estatal fuera del circuito oficial.

En un contexto donde numerosas escuelas reclaman recursos tecnológicos, la aparición de decenas de tablets en manos de un particular genera preocupación y pone el foco en los mecanismos de control dentro del sistema educativo.

Además, el expediente combina múltiples aristas –violencia de género, drogas y posible malversación de fondos públicos– lo que podría escalar más allá de lo policial y derivar en repercusiones políticas.

La investigación continúa para establecer si se trata de un hecho aislado o si existe una red más amplia vinculada al manejo irregular de bienes públicos.

