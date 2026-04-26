Los intendentes de la Región Capital se alinean con Kicillof y rearman la estrategia política hacia 2027

Este martes, la ciudad de Berisso fue sede de una cumbre clave para el peronismo de la Región Capital. Intendentes, funcionarios provinciales y concejales de seis distritos se reunieron para unificar un diagnóstico sobre la crisis económica y, principalmente, para cerrar filas detrás de la figura del gobernador Axel Kicillof frente al conflicto de recursos con el Gobierno nacional.

El encuentro de la Regional Capital ampliada convocó a representantes de Berisso, La Plata, Ensenada, Punta Indio, Magdalena y Brandsen. La jornada estuvo marcada por una fuerte impronta política, donde la construcción de una propuesta sólida para las elecciones de 2027 comenzó a aparecer como un eje central del debate.

El debate por la coparticipación y los fondos locales

Uno de los momentos centrales de la reunión fue la charla técnica y política brindada por la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, Silvina Batakis. La funcionaria abordó la problemática de la coparticipación y las barreras que enfrentan los gobiernos locales en el escenario económico actual.

Batakis enfatizó la necesidad de clarificar el origen de los recursos para defender la gestión provincial. "Este espacio nos permite poner en común las preocupaciones de cada distrito y poner blanco sobre negro en la realidad que atraviesa nuestra provincia y el país. La coparticipación es una herramienta clave para garantizar el funcionamiento de los municipios y sostener políticas públicas en cada territorio", destacó la ministra.

El respaldo a Axel Kicillof y la proyección a 2027

El intendente anfitrión, Fabián Cagliardi, subrayó que la unidad de discurso es fundamental para resistir el impacto de las políticas nacionales. Según el jefe comunal, el objetivo es "aunar criterios en la actuación de nuestros distritos" para blindar la gestión bonaerense.

"Es fundamental trabajar en conjunto, con un mismo discurso, valorando el esfuerzo de nuestro gobernador Axel Kicillof, que afronta una situación compleja en la provincia de Buenos Aires, priorizando siempre el bienestar de los bonaerenses", señaló Cagliardi. Además, no ocultó las ambiciones electorales del espacio al afirmar que estos encuentros "son claves para seguir construyendo una propuesta sólida de cara al 2027".

Unificar la agenda en la Región Capital

La presencia de Mario Secco, intendente de Ensenada, reforzó el peso político de la liga de mandatarios de la región. El encuentro permitió fortalecer el trabajo articulado entre distritos que comparten problemáticas comunes, desde la infraestructura hasta el sostenimiento de la asistencia social en un contexto de caída de recaudación y recortes de fondos.

Los dirigentes coincidieron en la importancia de ordenar el debate político interno con una mirada estratégica. Para los referentes regionales, la consolidación de una agenda común no solo sirve para gestionar la coyuntura, sino también para posicionar a la Provincia de Buenos Aires como el principal contrapeso político frente a la administración nacional.