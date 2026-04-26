Milei envía la reforma electoral al Congreso: eliminación de las PASO y Ficha Limpia como ejes centrales

El escenario político nacional se prepara para una discusión de fondo tras el anuncio del presidente Javier Milei sobre el envío de la reforma electoral al Congreso este miércoles. A través de sus redes sociales, el mandatario confirmó que la iniciativa busca transformar estructuralmente el sistema de votación y financiamiento en Argentina, bajo la premisa de terminar con los privilegios de lo que denomina la casta política.

El fin de las elecciones primarias

Uno de los puntos de mayor impacto en la opinión pública es la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). Según las palabras del Jefe de Estado, esta medida responde a la necesidad de que los ciudadanos dejen de financiar las internas de los partidos políticos con sus impuestos. El argumento central del Ejecutivo es que la selección de candidatos debe ser una responsabilidad de cada espacio y no un gasto a cargo del Estado Nacional.

MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO



ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta.



CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo.



FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre.



SE ACABÓ LA… — Javier Milei (@JMilei) April 21, 2026

Financiamiento y transparencia institucional

La reforma del Estado propuesta por el oficialismo también incluye cambios drásticos en el financiamiento de la política. Milei aseguró que se busca terminar con un sistema donde la actividad proselitista depende del bolsillo de los contribuyentes. Este cambio apunta a una mayor austeridad y a una fiscalización más rigurosa sobre el origen de los fondos utilizados en las campañas electorales.

El regreso de Ficha Limpia

Otro pilar fundamental del proyecto es la inclusión de la iniciativa de Ficha Limpia. Tras el intento fallido de tratamiento legislativo durante el año pasado, el Gobierno vuelve a poner en agenda la prohibición de que personas con condenas por delitos de corrupción puedan presentarse como candidatos a cargos públicos. El Presidente fue tajante al respecto, vinculando esta medida directamente con el fin de la impunidad en el sistema democrático.

Con esta movida, el bloque de La Libertad Avanza buscará los consensos necesarios en la Cámara de Diputados y el Senado para aprobar un paquete de leyes que pretende modificar las reglas de juego de cara a los próximos turnos electorales en Argentina.