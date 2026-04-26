Preparación para crisis: reaccionar vs liderar

Por: Carolina Ortiz (*)

Una crisis no se define solo por lo que ocurre. Se define por cómo responde la organización: la velocidad, la claridad, la coordinación interna y la credibilidad de los mensajes. En situaciones de crisis, el margen de error es mínimo: cuando la conversación pública se activa, el vacío se llena igual… y no siempre con información precisa.

Reaccionar o liderar: la diferencia está en el «antes»

Reaccionar es ir detrás de la crisis: correr para tapar huecos que otros ya llenaron, responder a una narrativa que se instaló sin la organización, improvisar mensajes bajo presión.

Liderar es otra cosa. Es el momento de demostrar de qué está hecha la organización. Cuando todo parece en contra, una crisis bien gestionada se convierte en una oportunidad de resaltar idoneidad, coherencia y carácter frente a los públicos clave. Liderar significa instalar la narrativa desde el primer minuto, coordinar a todo el equipo con una sola voz, y convertir el peor escenario en una prueba superada a la vista de todos.

Esa diferencia no se improvisa el día de la crisis. Se construye antes.

Qué significa “estar preparado” (y qué no)

Estar preparado no es tener un documento. Es tener un sistema operativo que funcione bajo presión:

decisiones rápidas y trazables

mensajes consistentes

roles claros

vocerías entrenadas

coordinación con operaciones, legal, RRHH y asuntos públicos

procedimientos prácticos

Los procedimientos prácticos de crisis para equipos de PR suelen insistir en convertir “principios” en herramientas accionables: plantillas, guías, flujos y rutinas de actualización.

La primera hora: la ventana que define el resto

En crisis, el tiempo no es lineal. Los primeros 60 minutos valen por los siguientes días. Si la organización no aparece con una primera comunicación —aunque sea breve, de reconocimiento y contención— alguien más va a contar la historia por ella: medios, redes, terceros interesados, o el propio rumor interno.

El vacío de información nunca queda vacío. Se llena con rumores, trascendidos, especulaciones e interpretaciones de terceros que, en el mejor de los casos, tienen información parcial y, en el peor, agendas propias. Y una vez que esos relatos se instalan, la organización ya no está comunicando: está corrigiendo. Gran parte de la energía —que debería estar puesta en resolver la crisis y en construir la propia narrativa— se va a desarmar versiones erróneas, aclarar malentendidos y desmentir trascendidos. Es una batalla que se pelea desde atrás y que desgasta al equipo en el peor momento.

La regla práctica: primera comunicación dentro de la hora de ocurrida la crisis. No hace falta tener todas las respuestas; hace falta mostrar que la organización está al tanto, que está actuando, y que va a informar. Ese primer movimiento define quién instala la narrativa: la empresa, o todos los demás.

La comunicación interna no es «después»: es parte del primer minuto

Hay un error clásico: pensar la comunicación de crisis como un ejercicio hacia afuera, y dejar a los empleados para «cuando haya tiempo». En la práctica, los empleados son los primeros voceros informales de la crisis, y además son los más creíbles: la gente confía más en lo que cuenta un trabajador de la empresa que en un comunicado corporativo.

Si el equipo interno se entera de la crisis por Twitter o por un grupo de WhatsApp, la organización ya perdió a sus mejores aliados. La comunicación interna tiene que ir en paralelo —no después— de la externa: mismos mensajes clave, adaptados, con información suficiente para que cada colaborador sepa qué decir si lo consultan.

Una crisis pone a prueba toda la comunicación de la empresa

Una crisis no se resuelve solo con un buen comunicado. Exige activar, al mismo tiempo y a alta velocidad, todas las capacidades comunicacionales de la organización:

Narrativa corporativa sólida y previamente construida, que dé marco a lo que está pasando.

Producción de contenido audiovisual con rapidez y pertinencia: video del vocero, placas, piezas para redes, materiales para medios.

Recursos económicos disponibles para amplificar mensajes clave vía pauta en redes sociales y medios tradicionales cuando la conversación lo exige.

Red de contactos fuerte entre proveedores de producción, periodistas y terceros creíbles (académicos, referentes sectoriales, líderes comunitarios) dispuestos a dar contexto.

Reputación previa, que es el capital que se gasta —o se multiplica— en la crisis.

Todo esto existe antes o no existe cuando más se necesita. Por eso la preparación no es un ejercicio de comunicación: es una inversión de negocio.

Voceros entrenados: los mensajes clave no alcanzan

Cuando hay inconsistencia entre lo que alguien dice y cómo lo dice, la audiencia se queda con el cómo. La investigación clásica de Albert Mehrabian sobre comunicación de emociones y actitudes mostró que, en esos casos, solo el 7% del mensaje se atribuye a las palabras, el 38% al tono de voz y el 55% a las expresiones faciales. Aunque la cifra suele usarse fuera de su contexto original, deja una enseñanza innegociable para la vocería en crisis: en escenarios de alta tensión emocional, el cómo comunica el vocero pesa más que el qué.

Esto implica que entrenar voceros no es entregarles un Q&A. Es trabajar postura, ritmo, mirada, gestualidad, manejo de la pausa, capacidad de sostener silencios y de no entrar en confrontación. Un vocero con los mejores mensajes pero cara de pánico no transmite control: transmite que la organización no lo tiene.

Los 5 activos críticos que cambian el resultado

1) Comité de crisis + roles (y reemplazos)

Cuando no está definido quién decide, quién aprueba y quién habla, aparecen contradicciones o silencios que agravan la percepción.

2) Protocolo de decisión y escalamiento

Una crisis exige coordinación transversal. Definir umbrales (qué escala, cuándo, con quién) evita discusiones improductivas en el peor momento.

3) Q&A vivo (documento que se actualiza)

Un Q&A vivo ordena la organización: reduce contradicciones, prepara respuestas para preguntas difíciles y acelera la vocería. Es una pieza central en guías de crisis para PR.

4) Voceros entrenados (no solo “designados”)

La vocería requiere entrenamiento: sostener calma, claridad y coherencia cuando hay incertidumbre, tensión emocional y preguntas hostiles.

5) Simulacro + lecciones aprendidas

El simulacro convierte el plan en capacidad. Programas de planificación y training construyen confianza y coordinación en situaciones reales.

Medir en vivo, aprender después

La comunicación de crisis no termina cuando se publica el último comunicado. Tiene dos capas de medición que suelen olvidarse:

Monitoreo en tiempo real durante la crisis: repercusión en medios, volumen y sentimiento en redes, comentarios, preguntas recurrentes, rumores emergentes. Esa lectura continua permite ajustar mensajes, detectar vacíos, priorizar canales y decidir si conviene sumar pauta, nuevos voceros o nuevos contenidos.

durante la crisis: repercusión en medios, volumen y sentimiento en redes, comentarios, preguntas recurrentes, rumores emergentes. Esa lectura continua permite ajustar mensajes, detectar vacíos, priorizar canales y decidir si conviene sumar pauta, nuevos voceros o nuevos contenidos. Análisis post-crisis: qué funcionó, qué falló, qué habría que cambiar en el protocolo, qué capacidades faltaron. Sin esta instancia, la crisis se vive pero no se aprende, y la siguiente encuentra a la organización en el mismo lugar.

La mejora continua es lo que transforma a una organización que «sobrevive crisis» en una que las lidera.

Lo que más falla (y cómo prevenirlo)

Silencio inicial prolongado: se interpreta como desorganización o indiferencia.

Exceso de tecnicismo: explicar la situación de forma clara cuando la audiencia necesita entender impacto y respuesta.

Mensajes inconsistentes: áreas distintas comunicando cosas distintas o peor aún, contradictorias.

Empleados enterándose por afuera: se pierde al vocero más creíble que tiene la organización.

Voceros sin entrenamiento: palabras correctas guionadas, pero con lenguaje corporal errado transmiten lo contrario de lo que se quiere decir. Sin «cintura» ante repreguntas o derivaciones.

Desborde en redes: en crisis, las redes aceleran rumores, ansiedad y presión pública; se necesitan criterios y rutinas para operar con disciplina.

(*) Fundadora y Directora de Sens Comunicación Boutique.