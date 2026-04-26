Axel Kicillof en Luján por el Papa Francisco: “No hay libertad sin justicia social”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este martes en el municipio de Luján de los actos centrales en homenaje al Papa Francisco, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. En una jornada de alta sensibilidad política y religiosa, el mandatario reivindicó el legado de Jorge Bergoglio y lanzó fuertes definiciones sobre la realidad social de la Argentina.

Las actividades comenzaron en el Centro Cultural y Turístico Municipal “Ana de Matos”, donde Kicillof descubrió un mural conmemorativo junto al intendente local, Leonardo Boto. Posteriormente, la comitiva se dirigió a la Basílica Nuestra Señora de Luján para formar parte de la misa federal que congregó a las máximas autoridades de la Iglesia.

El mensaje de Kicillof: una defensa de la justicia social

Durante el homenaje, el Gobernador enfatizó que la mejor forma de recordar al Sumo Pontífice es dar continuidad a sus principios fundamentales. “A un año del fallecimiento de Francisco, no alcanza con recordarlo en un homenaje, es necesario también contribuir con su obra poniendo en práctica sus ideales”, sostuvo Kicillof.

#PapaFrancisco 🙏 Kicillof en Luján: “No hay libertad sin justicia social”



Fuerte mensaje en homenaje a Jorge Bergoglio



📌 Reivindicó el legado de Bergoglio

📌 Crítica implícita al rumbo económico

📌 Acto en la Basílica de Luján



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En un contexto de debate profundo sobre el rol del Estado, el mandatario bonaerense fue tajante: “En tiempos en los que hay fuerzas mundiales que la consideran como una aberración, nosotros recordamos su enseñanza más profunda: no hay libertad sin justicia social”. Además, destacó la "cultura del encuentro" frente a la "cultura de la cancelación" expresada en agresiones y odio.

Ceremonia en la Basílica y presencia institucional

El cierre del evento tuvo lugar en el interior de la Basílica de Luján, con una ceremonia presidida por el arzobispo Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. El acto, realizado en el marco de la 128° Asamblea Plenaria de obispos, reunió a funcionarios nacionales, provinciales, dirigentes sindicales y representantes diplomáticos.

Kicillof, acompañado por la jefa de Asesores Cristina Álvarez Rodríguez, recordó su vínculo personal con el Papa: “Cuando me tocó visitarlo en el Vaticano, fui testigo de su inmensa humanidad: para recordarlo de verdad, tenemos que preguntarnos todos los días qué más podemos hacer para contribuir a la paz”.