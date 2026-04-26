Paso clave para la recategorización salarial de profesionales de la salud

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) concretó este martes la primera reunión de la Mesa Técnica acordada en paritarias, con el objetivo de discutir cambios en la estructura salarial de la Ley 10.471 e iniciar el proceso de recategorización del salario básico.

Desde el gremio subrayaron que este avance constituye un paso fundamental para jerarquizar los ingresos de las y los profesionales de la salud pública bonaerense, en el marco de la Carrera Hospitalaria.

Un logro histórico

El presidente de CICOP, Pablo Maciel, señaló que “se trata de un logro histórico y estructural para jerarquizar los salarios en los futuros acuerdos paritarios de la Ley 10.471”, normativa que nuclea a los profesionales de la salud pública bonaerense, y agregó que “después de muchos años de reclamos conseguimos por primera vez iniciar un proceso de despegue de nuestro salario básico”.

En esa línea, el dirigente explicó que “se alcanzó un principio de acuerdo con el Gobierno provincial para generar un mecanismo de crecimiento gradual que permita la recategorización del salario básico”.

Este martes comenzó la Mesa Técnica para avanzar en la recategorización del salario básico de la Carrera Profesional Hospitalaria.



Te explicamos qué se discutió y cuáles son los próximos pasos 🗣@PabloMacielLP @DocAristiA @martin_mirada #Salud #PBA #CICOP pic.twitter.com/burE5qfTjZ — CICOP (@CICOP_ok) April 22, 2026

Asimismo, Maciel remarcó que este proceso busca adecuar los salarios a las responsabilidades y tareas que desempeñan las y los profesionales, “y avanzar hacia ingresos más competitivos que permitan fortalecer el sistema público de salud y revertir los altos niveles de pluriempleo”.

Asimismo, indicó que “las futuras negociaciones salariales tendrán un impacto superior sobre los porcentajes acordados para el sector profesional, consolidando un esquema que jerarquice el perfil salarial dentro del sistema sanitario”.

Elecciones de autoridades

Por otra parte, el gremio informó que durante los días 22, 23 y 24 de abril se desarrollará la elección de autoridades del Consejo Directivo Provincial y de las Comisiones Directivas Seccionales para el período 2026-2030. La actual conducción integra la Lista 10 de Junio, que propone profundizar la recategorización y jerarquización salarial como herramientas para enfrentar el pluriempleo.

Entre los avances recientes, CICOP destacó la implementación de la Bonificación por Trayectoria Formativa para profesionales con residencia completa, el incremento de funciones de unidad, guardia, sala y servicio, y la incorporación de profesiones y especialidades al régimen de 48 horas con bloqueo.

“Desde el Consejo Directivo Provincial reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando en la mejora de las condiciones laborales y salariales, en defensa de una salud pública de calidad y del reconocimiento integral de la tarea que realizan las y los profesionales en todo el territorio provincial”, concluyó Maciel.