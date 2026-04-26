Cayó en La Plata boxeador amateur que le fracturó la mandíbula a un rival durante un partido de fútbol

Un hombre de 32 años, boxeador amateur, fue detenido en las últimas horas en La Plata, acusado de haber provocado graves lesiones a otro joven durante un partido de fútbol amateur disputado en noviembre del año pasado, según informaron fuentes policiales.

La causa, caratulada como “lesiones graves agravadas por alevosía”, es investigada por la UFI N° 11 a cargo del fiscal Álvaro Garganta, con intervención del Juzgado de Garantías N° 5.

El violento episodio

Todo sucedió el 8 de noviembre de 2025 en el predio “La Selección”, ubicado en la intersección de Ruta 36 y calle 32.

Según la denuncia radicada por Emiliano Allianza, de 27 años, todo comenzó en medio de un clima tenso durante un partido de fútbol amateur, donde un jugador del equipo contrario mantuvo una actitud violenta a lo largo del encuentro, profiriendo insultos constantes.

De acuerdo al testimonio de la víctima, momentos antes de que finalizara el partido, el agresor se acercó por detrás y, sin mediar palabra, le propinó un golpe de puño en el rostro.

Como consecuencia del ataque, Allianza sufrió una fractura de maxilar que requirió su traslado de urgencia al Hospital San Martín, donde recibió atención médica especializada.

La investigación

A partir de la denuncia, personal de la DDI La Plata inició tareas investigativas que incluyeron la recolección de declaraciones testimoniales y el análisis de distintos elementos de prueba. Estas diligencias permitieron identificar al presunto autor del ataque como Ronaldo I., quien resultó ser boxeador amateur con participación en competencias a nivel local y provincial.

Con las pruebas reunidas, el Ministerio Público Fiscal dispuso la detención del imputado. Para concretarla, se comisionó a un grupo operativo que realizó tareas de campo en distintos domicilios vinculados al sospechoso, incluyendo una vivienda ubicada en la zona de 162 bis entre 62 y 63, así como un gimnasio de boxeo cercano al Cementerio local.

La aprehensión

Finalmente, durante un patrullaje en la zona, los efectivos lograron ubicar al acusado cuando salía de un domicilio y se encontraba trotando en la vía pública, aparentemente en el marco de un entrenamiento. Tras interceptarlo e identificarlo, se procedió a su detención.

El detenido será trasladado a sede judicial en las próximas horas, donde deberá prestar declaración en el marco de la causa que lo tiene como principal acusado.