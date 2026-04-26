Franco Colapinto en Palermo: cronograma de un domingo histórico

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para un día histórico, este domingo 26 de abril, cuando el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, acelere su monoplaza con motor V8 por las calles de Palermo.

La exhibición callejera marcará el regreso de la máxima categoría del automovilismo mundial a la Ciudad después de 14 años. Y Colapinto se convertirá en el primer argentino en manejar un F1 por el asfalto porteño.

El cronograma

A partir de las 8.30 ya se podrá entrar a los sectores habilitados. Habrá dos grandes escenarios en plaza Seeber y plaza Sicilia con pantallas gigantes, donde se podrán ver las vueltas de Franco desde distintos ángulos, se harán entrevistas al público, habrá DJs y se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad, desde las 11. Tanto en las plazas Sicilia como Seeber no va estar permitido acampar. Y en la zona estará prohibida la venta ambulante.

Franco Colapinto hará cuatro salidas a la pista callejera de avenida Libertador, entre Bullrich y Casares. La primera vuelta, manejando un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de BWT Alpine Formula One Team, será a las 12.45. El circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.

El auto del ‘Chueco’

La segunda vuelta de Colapinto provocará una emoción especial: será a las 14.30 con el legendario Flecha de Plata, el auto que inmortalizó el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio.

A las 15.15 Franco volverá a girar con su Lotus: será la última vuelta acelerando el F1, porque a las 15.55 volverá al circuito, pero esta vez en una recorrida sobre un bus descapotable.

Pantallas distribuidas en puntos estratégicos

▪️Libertador y Casares

▪️Libertador y Cavia

▪️Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario)

▪️Figueroa Alcorta y Salguero

▪️Sarmiento y Colombia

▪️Bullrich y Cerviño

▪️Figueroa Alcorta y Dorrego

Cortes de tránsito

Los cortes programados en Palermo para el “Road Show to BA 2026”, donde Franco Colapinto correrá con un Fórmula 1 el próximo domingo son los siguientes:

Miércoles 22 al domingo 26, a partir de las 9:

▪️Corte total en la Avenida Iraola, entre la Avenida Sarmiento y la Avenida Infanta Isabel, para el montaje del escenario principal.

Jueves 23, a partir de las 22:

▪️Corte de contracarril y bicisenda norte de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

▪️Corte del carril sur de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

▪️Corte del primer y segundo carril sur de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Sarmiento y la Avenida Casares.

▪️Corte del primer carril del lado norte en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y la Avenida del Libertador.

▪️Uso de carriles para estacionamiento de producción en la Av. Colombia y la Av. Adolfo Berro.

Viernes 24, a partir de las 20:

▪️Ocupación del carril pegado al Monumento a los Españoles para la instalación de pantallas LED.

Sábado 25, a partir de las 8:

▪️Corte total de Av. Sarmiento entre Av. Santa Fe y Av. Figueroa Alcorta.

A partir de las 16:

▪️Corte total en la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

▪️Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y la Avenida Colombia.

▪️Corte total en calles transversales Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche (entre Juan F. Seguí y la Avenida del Libertador).

▪️Corte total en el cuadrante de la Avenida Infanta Isabel, la Avenida Iraola y la Avenida Presidente Pedro Montt.

Domingo 26: día de la exhibición, de 7 a 18:

▪️Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Santa Fe y la Avenida Figueroa Alcorta.

▪️Corte total en la Avenida del Libertador, entre Ugarteche y Jerónimo Salguero.

▪️Corte total en la Avenida Adolfo Berro, entre la Avenida Casares y la Avenida Sarmiento.

▪️Corte total en la Avenida Cerviño, entre Bullrich y Colombia; y entre Salguero y República de la India.

▪️Corte total en Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Cerviño.

Hasta el miércoles 29

▪️Corte total en la Avenida Infanta Isabel, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Presidente Pedro Montt, para la instalación de módulos de oficina y backstage. Se utilizará la zona comprendida por la Plaza Seeber, el Parque Almirante González Fernández, la Plaza Holanda, el Parque Tres de Febrero y la Plaza Sicilia, con un vallado perimetral progresivo.

Información importante

▪️No se va a permitir el acampe en las plazas Sicilia y Seeber, al igual que la venta ambulante en la zona.

▪️Se dispondrá de un corredor seguro para ciclistas y peatones en la vereda con control de seguridad desde el jueves 23 a la noche.

▪️El acceso peatonal a las calles afectadas por la pista estará restringido desde la noche del sábado 25.

Llega lo que todos estábamos esperando. Franco corre en casa 🤩💛



Este domingo 26 de Abril @FranColapinto por primera vez en las calles de Buenos Aires 🇦🇷 pic.twitter.com/uTeEZe0jN6 — Mercado Libre Argentina (@ML_Argentina) April 2, 2026

▪️Habrá corte total peatonal, con excepción de vecinos, en Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María Oro y Kennedy,entre la Avenida del Libertador y Juan Francisco Seguí. Y en República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche, entre la Avenida del Libertador y Juan Francisco Seguí.

▪️Habrá acceso al sector preferencial de vecinos por domicilio en el DNI en la Avenida del Libertador, entre Sinclair y Kennedy, y en la Avenida del Libertador, entre República de la India y República Árabe Siria.