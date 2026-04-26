“La última sesión de Freud” se despide en el Metropolitan

La última sesión de Freud, de Mark Saint Germain, con Luis Machín y Javier Lorenzo se prepara para su despedida definitiva. La temporda 2026 arranca el 3 de mayo en el Teatro Metropolitan, con funciones los domingos a las 16.30 horas.

No es solo un fuerte debate, es una obra profunda sobre dos hombres que viven y discuten los grandes temas de todos los tiempos, con inteligencia y humor.

La última sesión de Freud se presentará durante mayo, junio y julio, con entradas a través de Plateanet y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1343.

Sinopsis

Bajo la dirección de Daniel Veronese, la obra se centra en el legendario psicoanalista doctor Sigmud Freud (Luis Machín) que invita al joven y brillante académico C. S. Lewis (Javier Lorenzo) a su casa en Londres.

Ese día Inglaterra entra en la segunda guerra mundial y ellos discuten sobre la existencia de Dios, el amor, el sexo y el significado de la vida.

Aclamada obra

La última sesión de Freud se estrenó en Nueva York el 22 de julio del 2010, y fue la sensación en la temporada 2010/11 recibiendo el premio off Broadway Alliance Award a la mejor obra. Londres, Madrid, Tokio, Rio, Los Ángeles, Estocolmo, México, Chicago y Seattle fueron algunas de las ciudades donde se representó esta comedia. En Buenos Aires se estrenó el 28 de enero de 2012 en el Multiteatro.