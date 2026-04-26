Se reactiva obra clave de saneamiento para Olavarría, abandonada por Nación

La senadora provincial de Unión por la Patria, Evelyn Díaz, confirmó la reactivación de la obra del Colector Norte de Olavarría, una intervención estratégica que permitirá ampliar el servicio de cloacas en la ciudad del centro bonaerense.

Licitación inminente

“El 15 de mayo se realizará la apertura de sobres de la licitación, con un presupuesto oficial de $ 5.023 millones destinados a un proyecto clave que había sido frenado por el actual Gobierno nacional”, informó la parlamentaria de la séptima sección.

Se confirmó la reactivación del Colector Norte para Olavarría 🙌



El 15 de mayo se realizará la apertura de sobres de la licitación, con un presupuesto oficial de $5.023 millones destinados a un proyecto clave que había sido frenado por el actual Gobierno nacional. — Evelyn Diaz (@Evediazolav) April 22, 2026

A través de sus redes sociales, puso de relieve que “se trata de una obra fundamental, que fue pedida por el intendente Maximiliano Wesner y que viene insistiendo en su realización para ampliar el servicio de cloacas a más de 25 mil vecinos y vecinas de la zona norte y oeste de Olavarría”.

“Gracias al trabajo conjunto del Municipio y al compromiso del Gobierno de la Provincia con los olavarrienses, esta obra tan necesaria empieza a hacerse realidad”, enfatizó Díaz.

Gracias al trabajo conjunto del Municipio y al compromiso del Gobierno de la Provincia @Kicillofok con los olavarrienses, esta obra tan necesaria empieza a hacerse realidad.



Más obras, más derechos, mejor calidad de vida para nuestra comunidad. — Evelyn Diaz (@Evediazolav) April 22, 2026

Finalmente, aseveró que este avance implica “más obras, más derechos, mejor calidad de vida para nuestra comunidad”.