¿Cuánto cobrará un farmacéutico tras el acuerdo paritario?

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), conducido por Marcelo Peretta, alcanzó un nuevo acuerdo paritario junto a las cámaras empresariales de la actividad, estableciendo una actualización salarial para el segundo trimestre de 2026. El entendimiento fija que el sueldo básico inicial de la actividad superará los $ 3.600.000 en junio.

“Negociamos siempre salarios por encima de la inflación, con buenos beneficios y adicionales, lo que nos ubica entre las mejores paritarias del país, incluso frente a sindicatos más grandes”, afirmó el referente sindical.

Quiénes firmaron el acuerdo

El entendimiento fue rubricado con la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Cámara de la Actividad Bioquímica (CAFYB), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales (AFMYSRA).

Según informaron desde el gremio conducido por Peretta, el incremento impacta en los trabajadores alcanzados por los convenios colectivos del sector y busca sostener el poder adquisitivo en un contexto de presión inflacionaria.

¿Cuánto cobrarán?

De acuerdo a lo establecido, el salario básico inicial pasará a $ 3.444.000 en abril, superará los $ 3,5 millones en mayo y alcanzará los $ 3.624.000 en junio. A estos valores se suman los adicionales de convenio, que representan aproximadamente un 30% extra sobre los ingresos.

¿A quiénes alcanza?

Desde el SAFYB destacaron que el aumento alcanza a farmacéuticos y bioquímicos que se desempeñan como directores en farmacias, droguerías y laboratorios, consolidando uno de los pisos salariales más elevados dentro del ámbito profesional en la Argentina.

Salarios por encima de la inflación

En este marco, Peretta remarcó que el SAFYB mantiene un esquema de negociación “firme pero no confrontativo”, contemplando tanto la situación de los trabajadores como la de los empleadores.

Según explicó, esta estrategia permite acordar salarios por encima de la inflación y sostener condiciones laborales competitivas.

El dirigente también puso en valor la gestión integral del sindicato, incluyendo su obra social, y señaló que el objetivo es garantizar servicios eficientes y beneficios concretos para los afiliados, en línea con las demandas actuales del sector.