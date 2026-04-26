Accidente en Tigre: un delivery frenó de golpe y un auto se lo llevó puesto

Un nuevo incidente de tránsito –dado lo evitable del suceso– en el Conurbano bonaerense volvió a poner el foco en las maniobras imprudentes al volante: esta vez ocurrió en el partido de Tigre, donde un repartidor resultó herido tras ser embestido por un automóvil en el medio de una calle.

El hecho tuvo lugar en la intersección de Colorado de las Conchas y Ayacucho, en la zona céntrica de la localidad de General Pacheco, y fue captado por una cámara de seguridad en cuyas imágenes se observa que el motociclista buscaba una dirección para una entrega, frenó de golpe y el automovilista no alcanzó a frenar.

Frenada brusca y colisión

De acuerdo a los primeros datos, el delivery clavó los frenos de manera inesperada casi al llega a la esquina, maniobra repentina que tomó por sorpresa al conductor del Toyota Yaris de color gris que venía detrás por lo que todo terminó en colisión.

El vehículo no logró frenar a tiempo y terminó impactando contra la rueda trasera de la moto, provocando la caída del repartidor sobre el asfalto y la torsión antinatural de su pierna derecha.

#AccidenteVíal 🚨 Evitable choque en Tigre: Frenó de golpe y lo embistió un auto



📌 Delivery frenó de golpe en una esquina

📌 Auto que venía rápido no pudo evitar el impacto

📌 Lo chocó desde atrás y cayó al asfalto

📌 El repartidor terminó hospitalizado… pic.twitter.com/UDCDy4G8wb — ANDigital (@ANDigitalOK) April 22, 2026

Traslado y estado de salud

Tras el fuerte golpe, el trabajador de repartos fue asistido en el lugar por personal de Tránsito local y del SAME, y luego trasladado al Hospital “Magdalena V. de Martínez”, donde recibió la atención médica necesaria.

Se informó que afortunadamente se encuentra fuera de peligro, pese a las lesiones sufridas producto del impacto.

Intervención y controles

Los agentes de Tránsito decidieron que era prudente realizarle el test de alcoholemia correspondiente a ambos conductores, y el resultado para los dos fue negativo.

El episodio vuelve a evidenciar los riesgos que implican las maniobras bruscas en la vía pública, especialmente en zonas urbanas con alto flujo vehicular, donde cualquier imprevisto puede derivar en accidentes, pero para ello debe considerarse que la calle no es de uno, sino que la comparten absolutamente todos los que la transitan.

