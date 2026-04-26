Melconian: “Este es un Gobierno donde las palabras educación, salud e infraestructura no existen”

El extitular del Banco Nación, Carlos Melconian, renovó cuestionamientos al rumbo de l gestión libertaria y advirtió que si Javier Milei “termina su mandato con un 40 % de inflación, es un fracaso”.

“Hoy el modelo económico del Gobierno tiene un problema” porque “busca un nivel de inflación imposible con un nivel de actividad promedio generalizado que está estrangulado”, argumentó en declaraciones a TN.

En este sentido, recordó que par entender el proceso inflacionario “es importante el nivel de actividad” y “si vemos el actual, debería ser más generoso”.

“Es como el hombre que va al gimnasio y hace más piernas que torso, y viceversa: siempre queda desbalanceado”, graficó Melconian

El índice deseable de inflación

Consultado sobre cuál sería un buen índice, evaluó: “Si yo soy del Gobierno y me dicen que terminamos con 15 % de inflación anual, firmo”.

Luego instó a mirar “más allá de la avenida General Paz”, puesto que “la provincia de Buenos Aires, en términos de cómo se está manejando la economía, es una región damnificada”.

“Y esto de ninguna manera intencional, no es por Axel Kicillof, sino por el sistema, mal denominado por el Gobierno como dual o de dos velocidades. Yo más bien lo llamo fragmentado o, en realidad, asimétrico”, analizó el expresidente del BNA.

“Porque el conjunto de ganadores es muy inferior al conjunto de perdedores. Y entre esos perdedores se concentran el comercio, la industria y la construcción: todos sectores que tienen muy alta preponderancia en esa parte del país. Por lejos, el Conurbano bonaerense es el sector más perjudicado”, describió.

“El drama argentino”

Por otra parte, aseveró que “Milei jamás combatió la casta: convive con ella. En la política hay gente que vale la pena, laburadora. La verdadera casta es la Justicia y los sindicatos”.

Luego planteó que el poder adquisitivo “está golpeado” y “va a costar mucho recuperarlo; pero esto es algo que viene de gestiones anteriores a la actual”.

“Inyectando plata nunca recuperás el salario. Eso es paliativo. Solo la productividad y el paso del tiempo lo pueden mejorar”, acotó Melconian.

Finalmente, bregó “para que el postmileísmo no sea pendular: sino que vuelva a ser capitalista occidental. Porque el drama de la Argentina es el péndulo, no la alternancia política”.

“Si se da, puedo ser candidato a Presidente, pero me imagino que va a haber muchos candidatos. Este es un Gobierno donde las palabras educación, salud e infraestructura no existen. Yo soy liberal en serio, pero de ninguna manera pienso que a esos sectores lo va a arreglar el sector privado: eso no va a pasar”, finalizó.