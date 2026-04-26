Tuitero libertario fue nombrado en Nucleoeléctrica Argentina: cobrará más de $ 13 millones

El joven Ezequiel Acuña, de apenas 23 años y sin ninguna carrera universitaria, hizo valer su trayectoria de férreo militante libertario en las redes sociales y logró un importante nombramiento como subgerente de Responsabilidad Social Empresaria de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal que gestiona las centrales atómicas de Atucha I, Atucha II y Embalse, con un sueldo que supera los 13 millones de pesos mensuales.

De acuerdo a lo reseñado por la Revista Noticias, este joven es conocido en X como @elpasante, cofundador de La Derecha Diario y fundador de Madero Group.

Terminó el secundario en 2020, empezó la carrera de Ciencias Políticas, la abandonó y actualmente cursa Abogacía en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

“En un mundo tan complejo e interconectado, a mi corta edad, logré adquirir los conocimientos y la capacitación suficiente para insertarme rápidamente en el mundo laboral”, dice el propio Acuña en su raquítico currículum.

Rápido crecimiento desde diciembre de 2023

Vale mencionar que su vínculo con el Estado arrancó en diciembre de 2023, ni bien asumió Javier Milei la presidencia, cuando entró como asesor de planta transitoria en la Cámara de Diputados —legajo 803893—, en el bloque del diputado de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego, Santiago Pauli.

Luego pasó a manejar las redes de Radio y Televisión Argentina (RTA), contratado por Eduardo González, gestión durante la cual se ejecutaron centenas de despidos (en la TV Pública, Radio Nacional y Télam), pero Acuña cobraba unos 10 millones de pesos al menos.

Ahora, mientras el Gobierno discontinúa proyectos estratégicos como el reactor CAREM y el RA-10, y el área pierde físicos e ingenieros todos los días por los bajos salarios, el activista libertario logró insertarse en NA-SA con un suculento salario, pese a que ayer nomás se quejaba de quienes cobraban del Estado “con la nuestra”.

