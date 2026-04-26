La Liga de Músicos de Los Ángeles por primera vez en Argentina

El trío instrumental LA LOM (The Los Angeles League of Musicians) llega por primera vez a la Argentina para presentarse este sábado 25 de abril en Ciudad Cultural Konex, en lo que será su esperado debut en el país.

Formado en Los Ángeles en 2021, el grupo construye un universo sonoro propio que refleja la diversidad cultural de la ciudad, combinando tradición, baile y espíritu contemporáneo.

Particular fusión

La propuesta musical de LA LOM fusiona la cumbia sonidera, las baladas soul de los años 60 y los boleros románticos que resuenan en radios, fiestas barriales y clubes de baile de Los Ángeles, con la impronta de la chicha peruana y el sonido del country de Bakersfield.

Con un estilo instrumental que invita tanto a la escucha como al movimiento, el trío viene consolidando una identidad singular dentro de la nueva escena musical latina, y su presentación en Buenos Aires marcará el primer encuentro con el público local.

Cómo comprar las entradas

Las ubicaciones son por orden de llegada, de pie y al aire libre en el Patio del Konex. Las entradas pueden adquirirse a $ 60.000 (más costo de servicio) a través de la web.