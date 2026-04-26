Jorge Macri confirmó que buscará la reelección en la Ciudad: “Si Dios quiere, estaré una vuelta más”

Pese a que todavía resta transitar parte de su actual gestión, el panorama político en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó a agitarse. Este miércoles, Jorge Macri rompió el silencio sobre su futuro electoral y confirmó que buscará la reelección como Jefe de Gobierno en los comicios de 2027.

En una entrevista concedida a Radio La Red, el alcalde porteño no anduvo con rodeos al ser consultado sobre sus ambiciones políticas. "Amo esta tarea que tengo, me encanta gestionar ciudades. Y si Dios quiere, los vecinos me darán la posibilidad de estar una vuelta más en este cargo", lanzó el referente de PRO.

El foco en el "orden" y la gestión porteña

Durante el reportaje, el mandatario destacó los ejes que vienen marcando su hoja de ruta en la sede de la calle Uspallata. Para Macri, el balance de estos primeros dos años y medio es positivo, aunque reconoció que el camino recién comienza.

"Este es un desafío inmenso, estamos haciendo las cosas mucho mejor. Le estamos dando un norte de orden a la Ciudad", subrayó, vinculando su deseo de continuar en el cargo con la necesidad de profundizar las políticas de seguridad y espacio público que viene impulsando desde su llegada al poder tras la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Estrategia política hacia 2027

Si bien el propio Jorge Macri aclaró que "falta mucho" para las próximas elecciones ejecutivas, el anuncio temprano busca consolidar su liderazgo dentro de la coalición gobernante en el distrito y marcar la cancha frente a posibles retadores internos y externos.

La confirmación de su candidatura a la reelección en CABA se da en un contexto de reordenamiento del PRO a nivel nacional y de una relación de cooperación y tensión constante con el gobierno de Javier Milei.