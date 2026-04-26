Adorni debe U$S 65.000 “de palabra” por su casa, según un testigo

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó un testimonio que complica su situación procesal. Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las mujeres que le prestó dinero al actual Jefe de Gabinete para adquirir su vivienda en el barrio de Caballito, declaró bajo juramento que el funcionario mantiene una deuda pendiente de U$S 65.000. Según el testigo, ese monto se acordó de forma extraoficial y no quedó asentado en la escritura de la propiedad.

La declaración testimonial de Feijoo es clave para la causa que investiga al funcionario nacional por presunto enriquecimiento ilícito y dádivas. La Justicia pone la lupa sobre el origen de los fondos de Adorni, quien en poco más de un año erogó cerca de 100.000 dólares en efectivo, cifra que resulta inconsistente con sus ingresos declarados y su estilo de vida, marcado por viajes al exterior y la compra de propiedades de lujo.

El esquema de las hipotecas privadas y la deuda oculta

Durante su declaración, Feijoo explicó que su rol fue gestionar la compra del departamento como una inversión. Detalló que Manuel Adorni manifestó contar únicamente con 30.000 dólares en efectivo al momento de la operación. Para completar el pago de la propiedad, que se escrituró oficialmente por 230.000 dólares, el testigo aseguró haber gestionado dos hipotecas privadas por 100.000 dólares cada una, otorgadas por sus familiares, entre ellas su madre.

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Sin embargo, el dato que más impactó en los tribunales es la existencia de un saldo remanente. Feijoo afirmó que Adorni le debe dinero a los prestamistas por un total de 65.000 dólares adicionales. Este pago se habría pactado mediante un acuerdo de palabra, lo que implica que el valor real de la transacción fue superior al declarado ante el Estado, alimentando las sospechas sobre maniobras de ocultamiento patrimonial.

La lupa sobre el patrimonio y los viajes al exterior

La justicia busca determinar si el dinero utilizado por el Jefe de Gabinete para sus gastos personales y la adquisición de bienes inmuebles está debidamente justificado. Los investigadores analizan los movimientos bancarios, la compra de divisas y los registros de viajes al exterior que el funcionario realizó en el último tiempo, buscando inconsistencias con su situación fiscal.

El testimonio de Feijoo refuerza la hipótesis de que el valor real del inmueble en Caballito fue subestimado en los papeles para disimular el flujo de fondos. El hecho de que un acuerdo de palabra involucre una cifra tan alta en dólares pone en duda la transparencia de la operatoria y la capacidad de Adorni para cancelar deudas privadas con sus ingresos actuales como funcionario público.

El avance de la investigación por enriquecimiento ilícito

La causa judicial continúa con el análisis de los activos del entorno del vocero presidencial. El foco central de la pesquisa es la justificación de fondos y la posible recepción de beneficios no declarados. La declaración del hijo de la prestamista introduce un nuevo elemento de sospecha: la existencia de compromisos financieros por fuera del sistema legal que no fueron informados en su declaración patrimonial.

Mientras se verifican los dichos de Feijoo sobre las hipotecas privadas, la fiscalía solicitó nuevos peritajes contables sobre el patrimonio de Manuel Adorni. El objetivo es cruzar la información del valor real del inmueble con los gastos en efectivo detectados, en un escenario donde las propiedades inconsistentes y el manejo de divisas sin registro documental complican cada vez más la defensa del Jefe de Gabinete.