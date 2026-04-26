Emergencia infantil: más de la mitad de los chicos en Argentina son pobres y el 30% sufre hambre

El reciente relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) expone una realidad alarmante que no da tregua. Según los datos de 2025, la pobreza infantil continúa siendo el drama estructural más grave del país, afectando al 53,6% de los niños, niñas y adolescentes. A pesar de oscilaciones estadísticas, el informe confirma que más de la mitad de la infancia argentina nace y crece en hogares que no logran cubrir sus necesidades básicas.

Inseguridad alimentaria: el mapa del hambre

La cara más urgente de esta crisis es la falta de comida. El informe detalla que el 28,8% de los menores en Argentina experimenta inseguridad alimentaria, una cifra que revela la incapacidad de las familias para garantizar una nutrición adecuada. La situación escala a niveles críticos cuando se analiza la inseguridad alimentaria severa, que alcanza al 13,2% de los chicos, quienes padecen privaciones graves de alimentos.

Esta vulnerabilidad extrema ha empujado la asistencia alimentaria gratuita a un récord histórico. Actualmente, el 64,8% de los niños depende de comedores escolares, comunitarios o de la Tarjeta Alimentar para poder comer. Esta red de contención es la única barrera que evita un estallido aún mayor de la indigencia infantil, que hoy se sitúa en el 10,7%.

La salud y el hogar en el centro de la crisis

La pobreza en la niñez trasciende el ingreso monetario y se manifiesta en privaciones que marcan el futuro. El relevamiento de la UCA advierte que la crisis económica ha forzado a las familias a postergar cuidados básicos: el 19,8% de los menores dejó de atenderse con un médico por falta de recursos económicos, lo que representa un riesgo directo para la salud infantil.

En cuanto a las condiciones de vida, el hacinamiento afecta al 20,9% de los chicos, quienes viven en espacios reducidos que dificultan el estudio y el desarrollo saludable. El conurbano bonaerense se consolida como el epicentro de estos indicadores, donde la falta de infraestructura y la precariedad habitacional profundizan la deuda social.

Un futuro hipotecado por la vulnerabilidad

A pesar de que las cifras oficiales muestran una variación respecto al año anterior, los especialistas del ODSA-UCA recalcan que el panorama sigue siendo de catástrofe social. La dependencia de casi el 65% de la infancia de la asistencia estatal demuestra que no existe una autonomía económica en los hogares para sustentar la crianza.

El informe concluye que, sin cambios de fondo que ataquen los déficits estructurales en educación, vivienda y empleo formal, la pobreza infantil seguirá condicionando el capital humano de la Argentina. La realidad de seis de cada diez chicos bajo la línea de pobreza no es solo una estadística económica, sino una advertencia sobre la viabilidad del tejido social en el mediano plazo.