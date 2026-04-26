Benjamín Amadeo presentó nueva canción y confirmó gira y show en el Gran Rex

El actor y cantante Benjamín Amadeo lanzó “Mil disparos”, su nuevo single y videoclip, y anunció una extensa gira que lo llevará por Lima (Perú), Córdoba, Santa Fe, Rosario, Montevideo y llegará el 5 de noviembre al Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires.

“Mil disparos” es el segundo adelanto del próximo álbum de estudio de Benja, que verá la luz en los primeros días de agosto, y marca un nuevo capítulo en su evolución artística, tanto en lo sonoro como en lo conceptual.

De qué trata “Mil disparos”

El propio artista señala que “es una canción sobre la contradicción de decir ‘ya estoy bien’ cuando en realidad todavía todo vibra por dentro”.

“Habla de la dificultad de sostener la indiferencia y del impulso de volver a lo que todavía duele, incluso cuando uno intenta convencerse de lo contrario. Hay algo de loop emocional en la canción, elegir el ruido antes que la verdad”, acota.

Y recalca que “musicalmente nació desde el groove inspirado en ‘Man I Need’ de Olivia Dean, llevado a un terreno de pop argentino combinando intimidad y energía”.

“El universo visual acompaña ese contraste con un smiley face invertido, representando ese ‘estar bien’ casi performático. Este lanzamiento también activa el anuncio de mi gira 2026 y empieza a revelar el mundo del disco que viene a apoyarse en la nostalgia del mundo que imaginábamos y hoy ya es otra cosa”, sentencia Amadeo.

Luego pondera que “todo parece calmo por fuera, pero vibra intensamente por dentro. Ese pulso constante acompaña la idea del ‘loop emocional’ y potencia una interpretación cargada de sensibilidad”.

Los matices

En ese equilibrio entre lo íntimo y lo rítmico, el artista reafirma una de sus mayores virtudes: su capacidad para traducir emociones complejas en canciones directas y profundas, consolidándose como uno de los cantautores más sensibles y destacados de la escena actual.

La canción fue producida por Gabriel Pedernera y Peter Akselrad, logrando una identidad sonora que combina sensibilidad pop con una energía rítmica envolvente, consolidando el sello distintivo de Benja en esta nueva etapa.

Videoclip

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip que expande el universo conceptual del single, reforzando la tensión entre lo que se muestra y lo que realmente sucede por dentro.

Con este estreno, Benjamín Amadeo no solo adelanta el clima de su próximo álbum, sino que también da inicio a una nueva era artística de gran profundidad emocional, una estética definida y un fuerte vínculo con su público en cada presentación en vivo.

Próximas fechas – Gira 2026

5 de septiembre - Aforo Barranco - Lima, Perú

11 de septiembre - Quality Lab - Córdoba, Argentina

12 de septiembre - Tribus Club de Arte - Santa Fe, Argentina

26 de septiembre - Sala del Museo del Carnaval - Montevideo, Uruguay

24 de octubre - Metropolitano Rosario, Argentina

5 de noviembre - Teatro Gran Rex - Buenos Aires, Argentina

21 de noviembre - Teatro Opera - La Plata, Argentina

Entradas para el Teatro Gran Rex

La preventa exclusiva para clientes Banco Galicia será este viernes 24, con el beneficio de hasta seis cuotas sin interés con Tarjetas de crédito Visa Galicia. El lunes 27 larga la venta general, manteniendo el beneficio bancario. SIempre a través de TuEntrada y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 857.

