Día Internacional del Libro 2026: ¿Qué leemos los argentinos?

Cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, una fecha que invita a reflexionar sobre el valor de la lectura y su impacto cultural. En este contexto, Buscalibre, la librería online más grande de Latinoamérica, compartió su Índice de Lectura 2026, un relevamiento que analiza los hábitos de compra y las tendencias literarias de los argentinos durante el último año, donde se revela que el 2025 fue un año complejo para el consumo y el mundo editorial no fue la excepción.

“En los últimos años observamos que el lector argentino se volvió cada vez más curioso y diverso en sus elecciones. Hoy conviven los clásicos de siempre con nuevas temáticas vinculadas a la tecnología, el bienestar y los cambios sociales”, señaló Tomás Meabe, Country Manager de Buscalibre Argentina.

¿Qué están leyendo los argentinos en 2026?

Los datos relevados muestran que el hábito de la lectura se mantiene firme y con nuevas tendencias temáticas. Entre los intereses que más crecieron durante el último año se destacan:

• Inteligencia artificial y tecnología

Los libros que exploran el impacto de la inteligencia artificial, el futuro del trabajo y los avances tecnológicos se posicionan entre los más buscados por lectores interesados en comprender los cambios del mundo actual.



• Salud mental y bienestar

Los títulos vinculados al desarrollo personal, la gestión emocional y los hábitos saludables siguen siendo protagonistas del ranking, reflejando una creciente preocupación por el equilibrio entre vida personal y laboral.



• Ciencia ficción y novelas románticas

Las novelas distópicas y las de amor continúan captando el interés del público, con historias que invitan a reflexionar sobre el presente a partir de escenarios imaginarios.



• Biografías e historias reales

Las vidas de referentes de la política, el deporte, la ciencia y el entretenimiento mantienen una fuerte presencia entre los libros más elegidos por los lectores argentinos.

“Para nosotros, el género que más adquieren nuestros clientes son las novelas románticas y libros de bienestar ya que nuestro público es la gente joven que está acostumbrada a comprar por internet. Asimismo, internet logra federalizar el acceso de libros y permite que cualquier persona pueda comprar libros desde cualquier punto del país”, agregó.

Los libros más vendidos en 2026

Según el relevamiento realizado por Buscalibre, estos fueron los 10 títulos más vendidos en Argentina a través de la plataforma durante el último año:



1. Estuche especial Los Habitantes del Aire, de Holly Black

2. Estuche Harry Potter, de J. K. Rowling



3. Pensar diferente: cómo convertir los retos en la mayot fortaleza, de Patricia Jebsen

4. La asistenta, de Freida McFadden

5. Una corte de niebla y de furia (Edición especial), de Sarah J. Maas

6. LiberTao, de Carolina Menendez Pastorelli

7. El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos

8. A Sir Phillip, con amor (Bridgerton 5), de Julia Quinn

9. Mente de alto rendimiento, de la doctora Sandra Rossi

10. Las mil aventuras de Mandarina: un sueño increíble, de Mandarina

Los autores más buscados del año

De acuerdo con los datos de la plataforma, los autores que concentraron mayor interés entre los lectores argentinos en 2026 fueron:



• Sarah J Mass (Estados Unidos)



• J K Rowling (Inglaterra)



• Freida Mc Fadden (Estados Unidos)



• Julia Quinn (Estados Unidos)



• Rebecca Yarros (Estados Unidos)

Los géneros que dominan el ranking

En términos generales, los géneros más elegidos por los lectores argentinos durante el último año fueron novelas de ficción, autoayuda e infantiles.

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“La literatura juvenil continúa en pleno crecimiento, impulsada por sagas y novelas que conectan con nuevas generaciones de lectores. Los jóvenes buscan historias con las que puedan identificarse y que aborden temas cercanos a su realidad”, explicó Meabe.

Las regiones del país que más compran libros online

El análisis geográfico de Buscalibre muestra que CABA y GBA lideran el ranking de compras de libros online con el 45% de las ventas, seguido por Córdoba, Mendoza y Rosario con 20 por ciento.

Completan el ranking Santa Fe, Bariloche, Salta , consolidando el crecimiento del e-commerce literario en distintas regiones del país.

¿Cómo compran libros los argentinos?

Según los datos de la plataforma, las modalidades de pago más utilizadas por los argentinos al momento de comprar libros online son:

● Tarjeta de crédito (55 %), elegida principalmente por la posibilidad de acceder a 3 cuotas y promociones especiales.

● Billeteras virtuales (25 %, principalmente a través de Mercado Pago), una opción práctica para quienes prefieren realizar pagos inmediatos desde su cuenta bancaria.

● Tarjeta de débito (20 %), que en los últimos años ha ganado terreno gracias a la digitalización de los medios de pago.

“Observamos que muchos usuarios aprovechan las promociones bancarias o las facilidades de financiación para comprar más de un libro en una misma operación. Al mismo tiempo, las transferencias y pagos digitales crecieron de manera sostenida, impulsados por la mayor confianza en las compras online”, explicó el representante de la compañía.

El boom del libro físico en la era digital

Aunque los formatos digitales han ganado presencia en los últimos años, el libro en papel sigue siendo el favorito de los lectores argentinos.

Con un catálogo que supera los 15 millones de títulos disponibles, Buscalibre permite acceder a libros difíciles de encontrar en librerías tradicionales, ampliando la oferta literaria para lectores de todo el país.

“Buscalibre permite que los lectores en Argentina accedan a libros que muchas veces no están disponibles en librerías locales. Con un solo clic, el usuario puede encontrar títulos de todo el mundo y recibirlos en la puerta de su casa, en un contexto donde la compra online sigue creciendo año tras año”, concluyó Meabe.