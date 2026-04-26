Regularización dominial en Almirante Brown: 184 familias firmaron su escritura

Durante un encuentro llevado a cabo en la Casa Municipal de la Cultura, el diputado provincial Mariano Cascallares; el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani; la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y el titular del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, acompañaron en la firma de su escritura a 184 familias de Ministro Rivadavia, San Francisco Solano, Malvinas Argentinas, San Francisco de Asís, Rafael Calzada, Burzaco, Mármol, San José y Claypole.

Esta actividad fue posible a partir del trabajo articulado entre el Municipio browniano y la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Del total de los documentos 142 corresponden a la operatoria del Instituto de la Vivienda, 40 en el marco de la Ley 10.830 y dos por Prescripción Adquisitiva (Ley 24.320).

Las familias beneficiadas pertenecen a distintos barrios y localidades del distrito, entre ellas Altos del Castillo de Ministro Rivadavia; los barrios Charcas y Salaberry de Solano; Antena y Betharran de Malvinas Argentinas; Viplastic de Longchamps; Don Orione de San Francisco de Asís; y también vecinos de Rafael Calzada, Burzaco, José Mármol, San José y Claypole.

“Este importante paso es posible gracias al trabajo articulado que venimos llevando adelante junto al Gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Escribanía General, lo que nos permite seguir acercando soluciones concretas a nuestros vecinos, avanzando en la regularización dominial y en el acceso a la escritura de sus casas”, expresó Cascallares.

Previamente, se concretaron además firmas vinculadas a instituciones y espacios comunitarios, entre ellas las prescripciones del Centro Comunitario de Jubilados y Pensionados “Glew Vive”, ubicado en Camino de Sirga (Arroyo San Francisco), junto con cuatro escrituras del barrio Betharran y una escritura de parte indivisa correspondiente a la Parcela 13 de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB).

Durante el encuentro se destacó además la presencia de las y los delegados municipales de las mencionadas localidades que también acompañaron a sus vecinos en esta circunstancia tan emotiva.

