Superalimento: la UNLP presentó su nueva sopa crema de hongos deshidratada

La Planta de Alimentos para la Integración Social (PAIS) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dio un nuevo paso en su objetivo de transformar el conocimiento académico y científico en soluciones sociales concretas. A su ya probada línea de guisos deshidratados, ahora sumó una sopa crema de vegetales y hongos. Pero no se trata sólo de un nuevo sabor, la flamante receta garantiza un alimento de alto valor biológico que aporta vitaminas, minerales y proteínas de alta calidad.

Actualmente, la fábrica produce alimentos deshidratados con fines sociales y beneficia así a decenas de miles de familias en situación de emergencia alimentaria. Según detallaron los responsables de la Planta, la UNLP asiste con sus alimentos deshidratados a unos 70 comedores a los que concurren más de 10 mil personas.

Ahora, de la mano de los hongos, la Universidad incorpora a su menú de deshidratados una nueva receta de gran calidad nutricional para llevar a la mesa de miles de familias argentinas. Las primeras raciones de la sopa crema ya se están distribuyendo en comedores comunitarios de Melchor Romero, a través de distintas organizaciones del Consejo Social de la UNLP y la Secretaría de Producción.

Un superalimento en la mesa social

La incorporación gírgolas, una especie de hongo comestible cuyo nombre científico es Pleurotus ostreatus, no es casual. Estos organismos se consolidaron en los últimos años como una alternativa que, además de aportar aromas y sabores distintivos, resulta saludable y sustentable. Los especialistas destacan que esta variedad de setas aporta beneficios que los posicionan como un superalimento:

Riqueza Nutricional: son fuente de proteínas de alta calidad, fibra dietaria y una amplia gama de vitaminas del complejo B (B1, B2, B3, B6 y B12) y vitamina C.

Minerales Esenciales: aportan hierro, potasio, fósforo, cobre, zinc, calcio, magnesio y selenio.

Vitamina D y Colina: cConstituyen la única fuente no animal de vitamina D, además de aportar colina, nutriente clave para funciones metabólicas y neurológicas.

Los responsables de la planta PAIS explicaron que, a diferencia de otros productos industriales, esta sopa crema utiliza el hongo como una fuente natural de sabor. Esto permite lograr un perfil sensorial completo sin depender exclusivamente del agregado de sal. Además, su formulación técnica logra una textura cremosa sin utilizar derivados lácteos, facilitando su consumo en diversas dietas y asegurando una logística sencilla gracias a su formato deshidratado.

El ciclo del conocimiento

Uno de los datos salientes sobre la elaboración de este producto es que la materia prima proviene de una nueva iniciativa del Instituto Spegazzini de la Universidad de La Plata, que incorporó recientemente la producción de hongos comestibles como línea de trabajo estable.

Se trata de uno de los más claros y virtuosos ejemplos de articulación interna, donde el conocimiento científico se traduce en soluciones sociales directas. Esta asociación garantiza la trazabilidad y calidad del insumo, integrando la investigación académica con la capacidad operativa instalada en la propia universidad.

Además de su valor nutricional, el cultivo de estos hongos se alinea con modelos de economía circular, ya que requiere pocos recursos y permite el aprovechamiento de residuos orgánicos, reforzando el compromiso ambiental de la UNLP.

“Es un producto simple en apariencia, pero diseñado con un profundo criterio científico. No es solo un ingrediente: es conocimiento que se produce y se transforma dentro de la propia institución para llegar a quienes más lo necesitan”, destacaron desde la planta.

Corazón productivo de la UNLP

Cabe recordar que la Planta de Alimentos Deshidratados fue inaugurada a fines de 2021, durante la gestión del entonces presidente Fernando Tauber, como una respuesta estratégica de la UNLP a la emergencia alimentaria, consolidándose en pocos años como un modelo de soberanía tecnológica y social único en el sistema universitario nacional.

Ubicada en el corazón del cordón frutihortícola platense, la planta forma parte del Polo Productivo Social de la UNLP, en el predio de la Estación Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (en la zona de 66 y 167). La Planta es un pilar estratégico de las políticas sociales de la casa de estudios platense.

La planta cuenta con una capacidad de producción de hasta 150 mil raciones diarias, elaboradas con equipos innovadores de industria nacional. Gracias a la reciente ampliación de infraestructura y equipamiento, se aumentó la capacidad de abastecimiento, llegando a más sectores en situación de vulnerabilidad.

El proceso se organiza en dos grandes etapas. El primero es el deshidratado de vegetales a partir de tecnología que permite procesar hasta tres toneladas de verduras frescas por día, asegurando calidad y conservación sin perder valor nutricional. El segundo es el mezclado y envasado que deriva en cuatro variedades de alimentos: guiso de lentejas con arroz, guiso de lentejas, guiso de arroz, guiso de arvejas, mezcla de vegetales macedonia, sopa crema de vegetales, y sopa de vegetales. Claro está, ahora se suma a la carta la flamante sopa crema de hongos.

Además, están en proceso de ensayo y desarrollo nuevas líneas de productos: deshidratado de frutas para snacks saludables, procesamiento de alimentos frescos y estrategias para reducir el desperdicio mediante el aprovechamiento de subproductos.