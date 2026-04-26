Fórmula 1 en Buenos Aires: Jorge Macri y Colapinto recorrieron las obras del Autódromo

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le dio la bienvenida a Franco Colapinto y le mostró las obras del nuevo Autódromo que avanzan con el sueño de que la Fórmula 1 vuelva a correr en la Ciudad. Es que el piloto oriundo de Pilar llegó a Buenos Aires para la exhibición que realizará el domingo 26 de abril con un auto de Fórmula 1 en Palermo.

Las obras que se realizan en el Autódromo buscan transformarlo en uno de los más modernos del continente. Como primer paso, la Ciudad ya confirmó que el MotoGP volverá a correr en 2027 en el Oscar y Juan Gálvez después de 28 años, en el marco de su designación como Capital Mundial del Deporte, y trabaja también para lograr el regreso de la F1 al circuito porteño.

“Es una alegría tener a Franco en el Autódromo, él estuvo acá el año pasado y se sorprendió por el avance de las obras. Hay mucha gente que tiene ganas de verlo el domingo y la verdad es que estoy maravillado por el interés que está generando”, enfatizó Macri.

Franco Colapinto en el Gálvez.



Preparándonos para que la Fórmula 1 vuelva a la Ciudad.



Nos vemos el domingo pic.twitter.com/aMRfvKV7fc — Jorge Macri (@jorgemacri) April 22, 2026

Y adelantó: “Vamos a tener más gente viéndolo en Palermo que la que se junta en una carrera completa de Fórmula 1 en cualquier parte del mundo. Eso demuestra dos cosas, el interés que hay por Franco y la pasión que hay por los fierros en Argentina”.

Junto a Jorge Macri estuvieron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, y el legislador Darío Nieto, que le entregó a Colapinto el reconocimiento de “Personalidad Destacada de la Ciudad en el ámbito del Deporte”.

El sueño de la Fórmula 1

“Estamos llevando adelante un sueño: queremos que la F1 vuelva a la Ciudad. Creemos que el deporte es parte fundamental de nuestra identidad y Franco es un ejemplo. Todos los días trabajamos para que Buenos Aires respire deporte y tenga más espacios para hacer actividades, más competencias y más deportistas”, dijo el secretario Turnes.

El Road Show de Franco Colapinto será la primera exhibición después de 14 años, desde la que brindó en 2012 el australiano Daniel Ricciardo también en un circuito callejero en Palermo.

Cómo será el Road Show de Colapinto

El domingo desde las 9 el público podrá ingresar al circuito para ver a Colapinto corriendo por la Avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares/Ugarteche, y la Avenida Sarmiento, entre Avenida del Libertador y Figueroa Alcorta, pasando por el Monumento a los Españoles, en Palermo.

Los organizadores recomiendan llegar al lugar en transporte público, como colectivos y la línea D del Subte porteño (estación Plaza Italia). No está permitido acampar ni llevar paraguas, y la venta ambulante estará prohibida.

En las Fan Zones públicas de Plaza Seeber (ingreso por Sarmiento y Colombia) y Plaza Sicilia (por Casares y Libertador, y Berro y Sarmiento) habrá escenarios con pantallas y una programación con shows, DJs y la actuación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad. También habrá foodtrucks con variadas propuestas gastronómicas.

Un Autódromo de primer nivel internacional

La renovación del Autódromo se inició el 2 de enero con la demolición de estructuras antiguas, y avanza ahora con la construcción de las columnas para los nuevos boxes. Todo, para adecuarlo a los estándares más exigentes del deporte motor.

El proyecto que impulsa la Ciudad apunta a la homologación para competencias de primer nivel avaladas por las federaciones internacionales de motociclismo (FIM) y del automóvil (FIA), como el MotoGP y la F1.

El rediseño incluye modificaciones en la pista, con rectas de hasta 900 metros; mejoras en seguridad y en las instalaciones, ampliación de la capacidad y optimización de los accesos.

Las obras estarán listas en diciembre y luego se harán pruebas antes de las competencias oficiales previstas para el año próximo.