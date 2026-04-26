Avanzan los trabajos de recuperación en fuentes emblemáticas de La Plata

En el marco del plan de recuperación y mantenimiento del espacio público, la Municipalidad de La Plata reacondicionó 18 fuentes emplazadas dentro del casco fundacional de la ciudad con intervenciones en estructuras, sistemas de abastecimiento de agua, tendido y equipamiento eléctrico e iluminación.

Las obras de puesta en valor comprendieron el reemplazo y la incorporación de bombas y motores, el tendido de cables y caños, la instalación y modernización de tableros eléctricos, la colocación de artefactos de iluminación, la reparación de grietas, pisos, lajas y rejas y trabajos integrales de pintura.

Las intervenciones del Municipio alcanzaron las fuentes de 32 y 120, 7 y 32, 13 y 32, 7 y 528, diagonal 80 entre 48 y 5, las emplazadas sobre la avenida 51 y los cruces con las calles 8, 9, 10, 11 y 12 y las ubicadas en las plazas Paso, Moreno e Islas Malvinas. Asimismo, se prevé la puesta en valor de las dos fuentes del Parque Saavedra en el marco de la intervención integral del espacio verde.

Cabe destacar que, además, las fuentes cuentan con un mantenimiento diario —en algunos casos, incluso dos veces por día— a cargo de cuadrillas especializadas que realizan tareas de limpieza de cañerías, bombas, picos y sistemas de iluminación, además del retiro de pasto, el recambio de agua y la aplicación de cloro para garantizar su correcto funcionamiento.

La renovación en 32 y 120

En la fuente ubicada en la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata la comuna montó cuatro columnas de cemento y hierro en la fuente y otras cuatro en el monumento para instalar los reflectores de ambas estructuras y realizó tres puertas de hierro para asegurar el tablero que alimenta las bombas y la cámara séptica.

Por otro lado, se repararon fisuras y concretaron trabajos integrales de pintura en la pieza de mobiliario urbano y, para garantizar el abastecimiento de agua, se colocaron nueve bombas de agua y ocho picos y se tendieron 12 metros de caño y 100 metros de cable subterráneo para su alimentación eléctrica.

En cuanto a la iluminación, se modernizó el tablero, se recambiaron tres veces diez reflectores de RGB de 100 watts que fueron dañados por hechos de vandalismo y dos veces dos de los 12 reflectores RGB de 100 watts que alumbran el monumento por el mismo motivo, y se extendieron 150 metros de cable subterráneo.

Las fuentes de Avenida 51

En cada una de las fuentes de una de las trazas fundacionales de la ciudad, ubicadas en las intersecciones con las calles 8, 9, 10, 11 y 12, el Municipio colocó una bomba de agua limpia y reemplazó dos, todas alimentadas eléctricamente por 15 metros de cable subterráneo y abastecidas de agua a través de un aro de caños.

En las piezas de las esquinas de 51 con 8, 9, 11 y 12 se colocaron seis picos de agua, mientras que en la del cruce con calle 10, 12 picos y un aro de chorros de 14 metros de perímetro. Además, se colocó membrana líquida y se sellaron las grietas de las cinco fuentes, y se trataron las lajas exteriores de la ubicada en avenida 51 y 8.

En relación al sistema eléctrico, en cada una de las estructuras se instaló un tablero con tres llaves térmicas, dos disyuntores, un contactor y dos timer y, para optimizar la iluminación, se tendieron 25 metros de cable y se emplazaron 14 metros de tira LED y un kit con tres artefactos Pull LED.

Trabajos en 7 y 32

El Municipio colocó 25 metros de caños, un pico y un flotante en la cámara séptica de la fuente de 7 y 32; ejecutó trabajos integrales de herrería, rellenó y reparó fisuras y grietas y sumó dos bombas a las primeras dos ya instaladas para abastecer de agua a la fuente.

También actualizó el tablero que abastece de energía eléctrica tanto a las bombas como a la iluminación de la pieza, que incluye tres artefactos Pull LED de 100 watts y 80 metros de cable subterráneo.

Renovación en 13 y 32

En términos de abastecimiento de agua, la Comuna dotó a la fuente de 13 y 32 con dos motores trifásicos, dos bombas impulsoras de agua y dos monofásicas, 30 metros de caño, dos picos estilo flor con siete orificios cada uno, uno del tipo catarata y dos simples y tendió 50 metros de cable subterráneo para alimentar las bombas y otros 20 para nutrir a los motores.

Asimismo, modernizó el tablero eléctrico, colocó diez reflectores de 100 watts, tendió 60 metros de cable subterráneo para abastecer la iluminación; realizó trabajos de herrería para proteger los artefactos lumínicos, selló y reparó fisuras en la estructura y concretó tareas integrales de pintura.

También en 7 y 528

En la fuente “El faro de la cultura” se repararon fisuras, se realizaron tareas de pintura, se reemplazaron las nueve bombas existentes por cinco nuevas de agua limpia y desagote, para cuyo funcionamiento se tendieron 160 metros de cable subterráneo; se colocaron ocho picos de agua y se emplazaron 30 metros de caños para abastecer a los chorros de agua.



Con respecto al sistema eléctrico, se emplazó un tablero con diez metros de cable y se instalaron dos kits con tres artefactos Pull LED cada uno, 90 metros de tiras de luces LED, una torre de 20 metros con 20 reflectores de 200 watts y 50 de 100 watts, un faro con dos reflectores de 200 watts y dos torres con un reflector de 200 watts cada una, alimentados por 120 metros de cable.

La fuente de Plaza Paso

Para un óptimo abastecimiento de agua, en la fuente “El Astrolabio” del espacio verde de 13 y 44 la Municipalidad reemplazó dos veces la bomba trifásica centrifuga, colocó siete picos y emplazó 20 metros de caño; en tanto que para la alimentación eléctrica actualizó el tablero. Para ambos sistemas, se tendieron diez metros de cable subterráneo.

En cuanto al alumbrado, en la fuente se ubicaron dos kits de tres artefactos Pull LED cada uno, dos reflectores RGB de 15 watts y un reflector RGB de 100 watts, para cuya alimentación se tendieron 40 metros de cable subterráneo. Finalmente, se repararon grietas y se pintó por completo la pieza del mobiliario urbano platense.

Basílica San Ponciano

En la fuente de diagonal 80 entre 48 y 5 se rellenaron grietas, se repararon las rejas que la rodean y se pintó toda la estructura, se repusieron dos bombas tipo cloaqueras y se colocaron dos de desagote, se extendieron 12 metros de caño y, para optimizar la iluminación, se reacondicionó el tablero, se instalaron tres reflectores RGB de 100 watts y se tendieron 30 metros de cable subterráneo.

Las “Cuatro Estaciones” de Plaza Moreno

En la fuente "La Primavera" de la plaza central de la ciudad el Municipio instaló dos bombas cloaqueras y 30 picos, extendió 30 metros de caño, tendió 55 metros de cable subterráneo, modernizó el tablero, colocó 20 metros de tira luces LED RGB y nueve lámparas sumergibles tipo Pull LED y reparó y pintó la estructura.

Por su parte, la fuente "El Verano" fue dotada con tres bombas cloaqueras, 49 picos de agua, 30 metros de caño, 55 metros de cableado subterráneo, un tablero alimentado por 70 metros de tendido de cable, 20 metros de tira de luces LED RGB y nueve sumergibles tipo Pull LED. También se concretaron tareas de reparación y pintura.

Asimismo, en la fuente "El Otoño" la Comuna instaló tres bombas de desagote y una cloaquera y 12 picos, extendió 30 metros de caño, tendió 55 metros de cable subterráneo, renovó el tablero, colocó 20 metros de tira luces LED RGB y nueve lámparas sumergibles tipo Pull LED y reparó y pintó la estructura.

Finalmente, en la fuente "El Invierno" se emplazaron dos bombas cloaqueras y 35 picos de agua, se extendieron 30 metros de caño, se tendieron 55 metros de cable subterráneo, se modernizó el tablero, se colocaron 20 metros de tira luces LED RGB y nueve lámparas sumergibles tipo Pull LED y se reparó y pintó la estructura por completo.

Las fuentes de Plaza Malvinas

Finalmente, el Monumento a los Derechos Humanos —también conocido como “El Engranaje”— fue intervenido con la doble reposición de una bomba cloaquera, cuatro picos de agua, nueve metros de caños de hierro, un tendido de 70 metros de cable subterráneo, la renovación del tablero eléctrico, 48 metros de tira de luces LED RGB interior y 50 exterior y un kit con tres artefactos Pull LED. También fue reparado y pintado.

Del mismo modo, en la fuente “El Soldado Caído” el Municipio colocó una bomba de desagote para la cual tendió 15 metros de cable subterráneo, un pico de agua central estilo catarata y diez metros de caños. Asimismo, renovó el tablero y emplazó un reflector de 100 watts, diez metros de tira de luces LED y una lámpara tipo antorcha.

Por su parte, la tercera fuente de la plaza fue dotada con tres bombas cloaqueras alimentadas por 75 metros de cable subterráneo, dos de las cuales reemplazaron a dos quemadas, 16 picos, 12 metros de caños, un tablero modernizado y tres artefactos Pull LED RGB, alimentado con un tendido de 25 metros de cable. También se le realizaron tareas de mantenimiento y se reemplazaron lajas del piso.