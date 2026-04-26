Buscaban a un acusado de abuso sexual y hallaron un búnker con drogas en José C. Paz

Un allanamiento realizado en el marco de una causa por abuso sexual agravado derivó en el descubrimiento de un presunto centro de fraccionamiento y comercialización de estupefacientes en José C. Paz. El operativo dejó como saldo una mujer detenida, un joven imputado y el secuestro de miles de dosis de cocaína listas para su distribución.

La investigación se inició el 15 de octubre de 2023, tras una denuncia presentada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Miguel por una mujer de 33 años. Según relató, su hija, en ese momento de 17 años, le confesó haber sido víctima de abusos sexuales por parte de su padrastro, cuando tenía 14 años.

#Sorpresa 🚔 Buscaban a un abusador y hallaron un búnker narco en José C. Paz



El allanamiento derivó en el secuestro de dos balanzas de precisión, 2.800 dosis de cocaína y celulares.



📌 Operativo terminó con secuestros clave

📌 Los dos moradores, detenidos

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La investigación

De acuerdo a la denuncia, los hechos ocurrían cuando la madre se ausentaba por trabajo y el acusado la amenazaba de muerte para mantener el silencio.

Tras ser confrontado, el sospechoso abandonó el domicilio y permaneció prófugo, lo que dio lugar a una investigación encabezada por la UFIJ N°14, a cargo del fiscal Federico Affatati, del Departamento Judicial San Martín.

Con el avance de las tareas investigativas, personal del Departamento de Casos Especiales logró establecer que que acusado podría estar ocultándose en una vivienda de la localidad de José C. Paz. A partir de esa información, el Ministerio Público Fiscal ordenó un allanamiento.

En el registro los policías hallaron dos balanzas de precisión, 2800 dosis de cocaína y celulares, por lo que se aprehendieron a los moradores.

En cuanto al presunto abusador, la investigación continúa.